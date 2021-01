Verlengd wegens groot succes: het op The Karate Kid gebaseerde Cobra Kai houdt zich in het derde seizoen (het eerste voor Netflix) nog recht, maar misschien had het hierna moeten eindigen.

Het verhaal is intussen bekend: Cobra Kai is gebaseerd op de succesvolle Karate Kid-films uit de jaren tachtig, met de aartsrivalen Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en Johnny Lawrence (William Zabka) opnieuw in de hoofdrol. De reeks is gelardeerd met knipogen naar toen - flashbacks, opnieuw opduikende nevenpersonages, mopjes die alleen de fans begrijpen - en ging van cult naar wereldhit toen Netflix de reeks vorig jaar overkocht. Het vorige week verschenen derde seizoen is het eerste dat in opdracht van de streaminggigant werd gemaakt, en dat leidde tot grotere budgetten, iets langere afleveringen en... meer van hetzelfde.

Kent u die eerste film nog? Daniel is met zijn moeder net in LA komen wonen en wordt op school gepest door Johnny, de ster van de plaatselijke karateclub (zeg: dojo) Cobra Kai. Ook Mr. Miyagi, de klusjesman van het sjofele appartementsblok waar Daniel woont, kent karate. Hij traint de jongen, ze worden boezemvrienden en op het All Valley karatetornooi krijgt Johnny van Daniel op het einde de meest iconische karatetrap uit de filmgeschiedenis tegen zijn bakkes. The Karate Kid was een product van de jaren tachtig (lees: van voor de val van de Muur) en dus geheel zwart-wit: good vs. evil. De grote verdienste van Cobra Kai, dat de draad van het verhaal vijfendertig jaar later weer oppikte, was dat ze die tweedeling overboord gooide. In de eerste twee seizoenen wedijverden Daniel en Johnny constant om de sympathie van de kijker. Daniel was nog altijd een goeie jongen, maar ook een gladde, in het pak gestoken autoverkoper. En Johnny bleek onder zijn stoere uiterlijk zowaar een zacht gekookt eitje, dat niettemin nog altijd snel naar geweld greep en botweg weigerde volwassen te worden. Die ambiguïteit, die de franchise de 21ste eeuw binnentrok, is de reeks in het derde seizoen kwijt. Met John Kreese, de oude karatetrainer (spreek uit: sensei) van Johnny - ook Martin Kove (75) herneemt zijn rol van toen - die in het tweede seizoen al opdook, is de eendimensionale bad guy helemaal terug. De rivaliteit tussen de kids van de verschillende dojo's, die in de eerste reeksen mooi de strijd tussen hun senseis reflecteerde, is meteen een pak minder geloofwaardig. Hetzelfde kan gezegd worden voor de hele reeks, die vooral in de eerste afleveringen een hoop filmclichés op een hoopje gooit die niet bij een coming of age-reeks als Cobra Kai passen: een autoachtervolging, scènes in een jeugdgevangenis, een vechtpartij in een louche autowerkplaats...Daarna komt het min of meer goed. Als Daniel in de vierde aflevering zoveel jaar na The Karate Kid II opnieuw naar Okinawa reist, geeft dat de makers de kans om nog eens uitgebreid in de pot met herinneringen te graaien. We zien zowel zijn liefje als aartsvijand van toen terug, maar de passage toont vooral aan dat we sindsdien hebben leren omgaan met diversiteit en representatie. En intussen blijft de running gag van Johnny als in de jaren tachtig achtergebleven digibeet vrolijk verder lopen: hij worstelt met Facebook, spuwt politiek incorrecte oneliners, blijft hair metal het summum vinden en probeert een verlamde jongen weer te doen lopen door met vieze boekjes voor zijn neus te zwaaien. Het strekt de makers tot eer dat ze de evenwichtsoefening tussen woke en badass (Johnny's woorden) blijven maken, en dat ze het lef hebben om daarbij humor in te zetten. Het is ook een pluspunt dat ze dit seizoen niet volstouwen met vechtscènes, maar blijven focussen op het drama - al hopen we op een slotaflevering die minstens even spectaculair is als het massagevecht in de school waar jaargang twee niet afsloot. De laatste afleveringen brengen een reünie waar de fans al jaren over speculeren. Elisabeth Shue, met haar rollen in The Karate Kid, Cocktail en Back to the Future zowat de ultieme filmvriendin van de eighties, keert terug als Ali Mills, die in de eerste film de concurrentie tussen Johnny en Daniel aanwakkerde. Het was een mooie afsluiter geweest, maar gezien het succes is de kans groot dat Netflix Cobra Kai tot de laatste dollar zal uitwringen. Seizoen 4 is intussen geschreven en gaat binnenkort in productie, en het ziet er niet naar uit dat het daarmee ophoudt. Er wordt gefluisterd dat Hillary Swank terugkeert, die in The Next Karate Kid (1994) door Mr. Miyagi werd getraind. En we hebben nog een hoop terugkerende personages uit het The Karate Kid III te gaan, maar dat was gewoon een hele slechte film. We achten de kans niet onbestaande dat jaargang drie de geschiedenis ingaat als de laatste deugdelijke episode in de never ending Karate Kid-saga.