De populaire animatiereeks over de alcoholische wetenschapper en zijn angstige kleinzoon heeft net haar vierde seizoen afgerond. Deze vijf referenties hebt u de voorbije jaren misschien gemist.

1. De The Rent Is Too Damn High-meme

Aflevering The Ricklantis Mixup (S03E07)

...

Aflevering The Ricklantis Mixup (S03E07)Aandachtige memers zagen meteen op wie presidentskandidaat Rick Guilt Rick uit het derde seizoen van Rick and Morty gebaseerd was. Het kapsel, de snor, de das, de bewegingen: stuk voor stuk geleend van Jimmy McMillan, de man die in 2010 tevergeefs een gooi deed naar het New Yorkse gouverneurschap met zijn Rent Is Too Damn High Party en sindsdien als wandelende meme in het collectieve internetgeheugen gegrift staat. Geen idee of het er iets mee te maken had, maar een jaar na de Rick and Morty-aflevering besloot McMillan opnieuw zijn kans te wagen. Alweer tevergeefs.Aflevering Mortynight Run (S02E02)Flight of the Conchords-acteur Jemaine Clement mag in deze aflevering niet alleen de telepathische scheet Fart spelen, maar in die hoedanigheid ook het liedje Goodbye Moonmen zingen. Dat de Nieuw-Zeelander uitgerekend die rol toebedeeld kreeg, is geen toeval. Het nummer is namelijk duidelijk geïnspireerd op Bowie's in Space, Flight of the Conchords' ietwat vreemde ode aan David Bowie. Een parodie op een parodie, met andere woorden. Geen idee wat David Bowie ervan zou hebben gevonden.Aflevering Raising Gazorpazorp (S01E07)Zardoz is een scififilm uit 1974 waarin Sean Connery in een mankini rondloopt. Niet de meest voor de hand liggende referentie voor een animatiereeks, maar Rick and Morty is dan ook niet de meeste voor de hand liggende animatiereeks. De plot telt heel wat knipogen naar de cultfilm, maar de meest nadrukkelijke is het gigantische stenen hoofd dat boven de planeet zweeft. De aflevering staat te boek als een van de geschiftste van de hele reeks. Naar Rick and Morty-normen wil dat wel wat zeggen. Mocht u het zich trouwens afvragen: ja, de titel verwijst naar Raising Arizona. U begint het te snappen.Aflevering meerdereHet was ons nog niet opgevallen, maar na enige research op Reddit blijkt er in het ouderlijke huis van Morty een ingelijste versie van Sallie Gardner at a Gallop te hangen. U weet wel, de iconische reeks foto's waarmee Eadweard Muybridge de beweging van een paard wilde vastleggen. Dat is allicht geen toeval: Muybridge was haast meer wetenschapper dan fotograaf. Een Ikea-canvas puur voor de esthetiek ware ietwat ongeloofwaardig geweest.Aflevering The Rickshank Rickdemption (S03E01)In 2017 liet Rick terloops vallen dat zijn drijfveer niet werelddominatie, wetenschappelijke ambitie of wraak is, maar de szechuansaus die McDonald's in de nineties aanbood ter promotie van Mulan. Onschuldig grapje, maar Rick and Morty-fans zijn nogal fanatiek. Een petitie voor de comeback van de saus kreeg tienduizenden handtekeningen. McDonald's zwichtte maar maakte de kapitale fout om te weinig potjes te voorzien. Het resultaat: agressieve fans, protesten, politiebescherming voor de fastfoodketen en de trending hashtag #GiveUsTheSauce. Onthoud vooral: maak nooit ruzie met Rick and Morty-fans.