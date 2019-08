Het succes van Game of Thrones heeft de schrijvers van de reeks geen windeieren gelegd. David Benioff en D.B. Weiss hebben hun handtekening geplaatst onder een miljoenencontract bij Netflix

Nu Game of Thrones na acht seizoenen en een karrenvracht aan prijzen uitgespeeld is, is het tijd voor David Benioff en D.B. Weiss, doorgaans afgekort als D&D, om nieuwe horizonten te verkennen. Dat de jacht op hen snel geopend was, mag geen wonder heten. Terwijl het laatste seizoen van Game of Thrones zijn weg naar de beeldbuis vond, hadden de scenaristen dan ook al samengezeten met Netflix, HBO, Disney, Comcast, Amazon en Apple. Van dat kransje mediagiganten trok Netflix aan het langste eind.

Volgens bronnen zou het gaan om een contract van meer dan honderd miljoen dollar. Het gaat om een overkoepelende deal, waarbij Benioff en Weiss nieuwe series én films schrijven, producen en regisseren. Vooraleer ze kunnen werken onder de grote rode n, moeten ze wel nog enkele openstaande projecten afwerken. Zo zijn Benioff en Weiss verantwoordelijk voor de nieuwe Star Wars-trilogie, schreven ze voor Universal een project rond Kurt Cobain en herwerken ze voor Fox/Disney de klassieke thriller Dirty White Boys. Er wordt geschat dat Benioff en Weiss halfweg 2020 aan hun avontuur bij Netflix kunnen beginnen.