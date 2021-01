Mediagroep SBS België lanceert op vrijdag 2 april een nieuwe zender. Play7 wordt een tv-zender met een naar eigen zeggen uitgesproken 'vrouwelijk' profiel en aangekochte programma's, zoals Dr. Phil, Rizzoli & Isles en Without A Trace.

SBS heeft binnenkort vier lineaire zenders. Aan Play4 (vroeger: VIER), Play5 (VIJF) en Play6 (ZES) wordt weldra Play7 toegevoegd. De nieuwste telg van de mediagroep is ontstaan uit een denkoefening over de toekomst van VIJF. 'Op een bepaald moment kreeg VIJF een minder vrouwelijk profiel', zegt adjunct-programmadirecteur Miguel Casier. 'Er ontstonden twee stromingen binnen de zender: een scherper, jonger VIJF vol fun en guilty pleasure; en een uitgesproken vrouwelijk VIJF, vol warme, inspirerende me-time.'

Met Play7 wil SBS nu een duidelijk onderscheid maken. De nieuwe zender wordt in marketingtermen een 'uitgesproken vrouwenzender'. Dat betekent volgens SBS een focus op romantisch drama, reality en humaninterestprogramma's. Casier beschrijft de zender als 'emotioneel, warm, zelfbewust, inspirerend en ontspannend'.

Bij Play7 komen aangekochte programma's op de buis: Dr. Phil, The Doctors, Property Brothers, One Born Every Minute, Rizzoli & Isles, Without A Trace, The Mysteries of Laura, Paramedics en The Secrets She Keeps. En ook een pak 'romantische films', waaronder The Notebook, The Perfect Bride, Then Came You en Ms. Matched. Play7 zal vanaf 2 april bij alle operatoren te zien zijn. De gesprekken over welke plaats de zender krijgt, lopen nog.

Streamingplatform

Play5 krijgt dan weer een ander profiel, met de nadruk op 'een dagelijkse portie fun': 'no nonsense' reality en fictie. Die zender programmeert wel lokale programma's, zoals een nieuw seizoen van Temptation Island.

Play4 blijft het vlaggenschip van de mediagroep, waar lokale content enorm belangrijk is. Ook in 2021 blijft SBS investeren in nieuwe Vlaamse programma's voor Play4. De zender focust op een tiental nieuwe programma's en vaste waarden als De Mol, De Slimste Mens ter Wereld en De Rechtbank.

Eerder vandaag lanceerde SBS België evenwel een nieuw streamingplatform, GoPlay.be. Klanten kunnen er alle SBS-programma's te bekijken en ook extra content volgen, vlogs van bekende tv-gezichten zoals Julie Vermeire en Viktor Verhulst bijvoorbeeld. Een app is er nog niet.

