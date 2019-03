analyse

Ricky Gervais toont zijn blanke pit in de nieuwe serie 'After Life'

Tony (Ricky Gervais) is journalist bij een lokale gratis krant die headlines haalt uit een vochtvlek die op Kenneth Branagh lijkt, maar sinds de dood van zijn vrouw Lisa is dat niet eens zijn voornaamste zorg. Ambitieus was hij toch al niet.

