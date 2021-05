De zender Play4 zal de langverwachte special van de sitcom "Friends" uitzenden op dinsdag 1 juni. Dat is 5 dagen na de première in de Verenigde Staten. De reünie komt ook in de catalogus van de streamingdienst Streamz.

"Friends" liep van 1994 tot 2004 en bleef ook daarna enorm populair. Over een reünie werd lang gespeculeerd, en uiteindelijk kwamen de acteurs bij elkaar voor een speciale aflevering voor de Amerikaanse streamingdienst HBO Max.

Streamz, een dienst van Telenet en DPG Media, heeft een deal met HBO en kan zo de special aanbieden. Telenet-zender Play4 zal het programma eenmalig uitzenden op 1 juni om 20.35 uur. De oude afleveringen kan Streamz niet aanbieden. Die zitten in België bij concurrent Netflix.

De special "The one where they get back together" is geen nieuwe aflevering in de reeks maar een terugblik met de vaste acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer en verschillende gasten.

