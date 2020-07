De reünie van de televisieserie Friends, die door het coronavirus tot nader order is uitgesteld, zou in augustus kunnen gefilmd worden. 'Weliswaar in quarantaine', aldus David Schwimmer, die in de populaire serie Ross vertolkt, in The Tonight Show.

De show, een ongescript gesprek tussen de zes acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer, zou in maart worden opgenomen in de voormalige Friends-studio in Burbank (Californië). De opnames werden door de coronacrisis echter uitgesteld.

Volgens Schwimmer zijn er intussen toch 'voorlopige plannen' om de langverwachte show in quarantaine te filmen. 'Het zou in augustus kunnen', aldus de acteur. 'Maar eerlijk gezegd wachten we nog twee weken af tot het echt veilig genoeg is om te filmen. En zo niet, dan wachten we tot het veilig is.'

Een reünie van de zes New Yorkse vrienden, die tien seizoenen lang samen te zien waren, leek er jarenlang niet van te komen. Tot er in februari werd aangekondigd dat iedereen aan boord was en er naar uitkeek om terug te duiken in de tijd.

De show, een ongescript gesprek tussen de zes acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer, zou in maart worden opgenomen in de voormalige Friends-studio in Burbank (Californië). De opnames werden door de coronacrisis echter uitgesteld. Volgens Schwimmer zijn er intussen toch 'voorlopige plannen' om de langverwachte show in quarantaine te filmen. 'Het zou in augustus kunnen', aldus de acteur. 'Maar eerlijk gezegd wachten we nog twee weken af tot het echt veilig genoeg is om te filmen. En zo niet, dan wachten we tot het veilig is.' Een reünie van de zes New Yorkse vrienden, die tien seizoenen lang samen te zien waren, leek er jarenlang niet van te komen. Tot er in februari werd aangekondigd dat iedereen aan boord was en er naar uitkeek om terug te duiken in de tijd.