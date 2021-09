Ook in het tweede seizoen van The Morning Show zal Reese Witherspoons beroemde glimlach u weer doen vergeten hoe goed ze acteert. En dat ze sinds kort een van de rijkste en machtigste vrouwen van Hollywood is. Portret van een potentaat.

'Reese Witherspoon verkoopt haar productiebedrijf Hello Sunshine voor 900 miljoen dollar', zo stond deze zomer in tijdschriften en kranten over de hele wereld te lezen. De waarheid laat zich net iets minder vlot in een krantenkop vatten, maar ze is niet minder indrukwekkend. De actrice uit Legally Blonde (2001), Walk the Line (2005) en The Morning Show (2019), die het afgelopen decennium ook naam maakte als producer van kwaliteitsdrama, heeft niet haar hele bedrijf verkocht, maar wel een dikke helft van haar eigen aandelen. Ze behoudt 18 procent van Hello Sunshine en kreeg volgens zakenblad Forbes ongeveer 120 miljoen dollar op haar rekening gestort, wat haar privékapitaal op 400 miljoen brengt. Een nieuw mediabedrijf, opgericht door twee voormalige hoge piefen bij Disney, kocht voor een totaal van 900 miljoen dollar ook de andere aandeelhouders uit en heeft nu de meerderheid van Hello Sunshine in bezit. Het is de ambitie van de kopers, die in de rug gedekt worden door de miljarden van investeringsmaatschappij The Blackstone Group, om uit te groeien tot een nieuwe hofleverancier voor de vele streamingdiensten in tv-land. Witherspoon krijgt volgens Forbes ook een zitje in de raad van bestuur van het nieuwe (vooralsnog naamloze) mediabedrijf. Tegelijk behoudt ze een poot in de dagelijkse leiding van Hello Sunshine.

Het is de ambitie van de kopers, die in de rug gedekt worden door de miljarden van investeringsmaatschappij The Blackstone Group, om uit te groeien tot een nieuwe hofleverancier voor de vele streamingdiensten in tv-land. Witherspoon krijgt volgens Forbes ook een zitje in de raad van bestuur van het nieuwe (vooralsnog naamloze) mediabedrijf. Tegelijk behoudt ze een poot in de dagelijkse leiding van Hello Sunshine. Hello Sunshine is niet toevallig een speerpunt in die ambitieuze strategie. Het productiehuis levert al sinds 2016 tv-series aan alle spelers op de markt: Big Little Lies (2017) werd geproduceerd voor HBO, The Morning Show (2019) voor Apple TV+ en het bij ons minder bekende Little Fires Everywhere (2020) voor Hulu. Amazon, ABC, Starz en Netflix hebben momenteel stuk voor stuk een bestelling lopen. Na twintig jaar ervaring als producer weet Reese Witherspoon immers perfect wat de kijkers willen. De romcom Legally Blonde, in 2001 een megahit en sindsdien uitgegroeid tot een franchise en een popcultureel ijkpunt, betekende namelijk niet alleen Witherspoons definitieve doorbraak als actrice. Het was ook het eerste wapenfeit van Type A Films, een productiebedrijfje dat ze een jaar eerder had opgericht. Op haar 25e beschikte Witherspoon over een kantoor, vijf werknemers en een deal met Universal om projecten te ontwikkelen. 'Ik had geen idee waarmee ik bezig was', verklapte ze in 2018 aan zakenblad Fast Company over haar beginjaren als producer. 'In vier jaar tijd had ik welgeteld één film zelf geproducet: Penelope (2006), met Christina Ricci. Ik was duidelijk nog niet klaar om zelf verhalen te vertellen - want ik wist niet waarover die moesten gaan.' Dat belette Type A niet om met Legally Blonde 2 (2003) en Four Christmases (2008) nog twee dikke hits te scoren, waarin Witherspoon ook telkens de hoofdrol speelde. Intussen denderde het leven voort. In 2003 beviel ze van Deacon Reese Phillippe, haar tweede kind met acteur Ryan Phillippe. In 2006 won ze een Oscar voor haar rol als June Carter in de Johnny Cash-biopic Walk the Line. In datzelfde jaar kondigden zij en Phillippe hun breuk aan, en vanaf 2007 begon haar acteercarrière lichtjes slagzij te maken. Na Four Christmases, dat ondanks het succes te boek staat als een draak van een film, bleef ze zelfs twee jaar weg van het scherm. 'Ik las gewoon niks dat goed genoeg was', verklaarde ze aan Fast Company. 'Het is belachelijk hoe slecht de rollen werden naarmate ik verouderde. Vooral voor vrouwen boven de 35 was het om te huilen. Terwijl je net dan interessant begint te worden als vrouw.' Nu had ze dus wél een verhaal om te vertellen. De crisis leidde in 2012 tot een omwenteling die Witherspoon anno 2021 tot een van de succesvolste producers in Hollywood maakt. Op een feestje ontmoette ze Bruna Papandrea, een Australische tv- en filmproducer met wie ze een voorliefde voor literatuur bleek te delen. Boeken waren de volgende jaren van cruciaal belang voor het productiebedrijf dat ze samen oprichtten: Pacific Standard scoorde achtereenvolgens met de verfilming van Gillian Flynns Gone Girl (2014) en met Wild (2014), de memoires van een gescheiden vrouw die een voettocht van 1800 kilometer onderneemt. Beide boeken waren nog niet gepubliceerd toen Pacific Standard de rechten kocht. Toen Witherspoon voor haar hoofdrol in die laatste film negen jaar na Walk the Line opnieuw voor een Oscar werd genomineerd, was ze ook als actrice helemaal terug. En in een filmwereld die nog niet door MeToo was hervormd, vertelde ze verhalen voor en door vrouwen, waarmee ze zowel commerciële als artistieke successen boekte. Maar ze wilde meer. Het volgende succesnummer van Pacific Standard was Big Little Lies (2017-2019), opnieuw een bewerking van een boek en oorspronkelijk óók voor het grote scherm bedoeld. Maar tijdens de productie kreeg Witherspoon in de gaten dat de vrouwen die ze wilde bereiken maar zelden in de bioscoop opdoken. 'Vrouwen streamden tv-reeksen. Ze zaten op Instagram en Facebook. Digitaal was aan de winnende hand, dus konden we maar één ding doen: naar hen toe gaan.' De legally blonde ging digitaal. Niet alleen werd Big Little Lies een tv-reeks voor HBO, ze lanceerde in 2015 ook de onlinekledingwinkel Draper James. Het jaar daarop gingen zij en Bruna Papandrea elk hun eigen weg en werd Hello Sunshine geboren. Papandrea verklaarde de breuk in een interview met The Hollywood Reporter: 'Reese was sterk geïnteresseerd in digitaal en straight-to-consumer. Ze wilde een groot bedrijf, ik had een ander pad in gedachten. We voelden dat we elk in een verschillende richting evolueerden.' Naast films en tv-reeksen omvat Hello Sunshine onder andere een boekenclub (Reese's Book Club), een Film Making Lab voor jonge meisjes, verschillende podcasts en een onlinetalkshow. Het is een uitdijend vrouwenimperium, dat na de verkoop van afgelopen zomer nog verder zal vertakken. Witherspoons verhaal is niet uniek. Er zijn wel meer vrouwelijke sterren die hun marktwaarde inzetten en verdubbelen in andere domeinen. Wie boekenclub zegt, zegt Oprah Winfrey, bij lifestyle en mode denk je aan Gwyneth Paltrow en Blake Lively. En Grey's Anatomy-bedenkster Shonda Rhimes heeft niet alleen een gelijkaardige bedrijfsfilosofie - 'van en voor vrouwen' - maar ook masterclasses voor aanstormend talent. Reese Witherspoon heeft echter een extra troef, die Vanity Fair ten tijde van de lancering van haar kledinglijn Draper James treffend omschreef: 'Meer dan andere beroemdheden heb je het gevoel dat ze je vriendin zou kunnen zijn. Dat ze echt zou inzitten met je romantische problemen of carrièrezorgen. Dat ze je, als je eenmaal uitgeraasd bent, zou aanbieden een cupcake of een fles witte wijn te delen.' Aan haar roots in de zuidelijke staten - haar vader is van Georgia, haar moeder van Tennessee - heeft Witherspoon drie pijlers overgehouden die haar enorme populariteit voor een deel kunnen verklaren: familiewaarden, loyaliteit en zin voor traditie. Ze promoot ze alle drie in overvloed op haar Instagram-account, waar ze met haar 26,3 miljoen volgers foto's van haar samengesteld gezin (inclusief honden), de brave collectie van Draper James en haar vele vrienden in de showbizz deelt: Jennifer Aniston, Laura Dern, Nicole Kidman, Oprah... Mannen zie je nauwelijks, behalve haar zonen en tweede echtgenoot Jim Toth, een talentscout met wie ze in 2011 trouwde. Dat je bij Draper James, genoemd naar haar grootouders aan vaderszijde, voor twintig dollar papieren onderleggers kunt kopen, zegt op de een of andere manier alles over de manier waarop Witherspoon zichzelf in de markt zet. Het merk is zo sterk dat het zelfs nauwelijks leed onder haar arrestatie in 2013, toen ze met de politie in discussie ging nadat haar echtgenoot was tegengehouden voor rijden onder invloed en uiteindelijk ook zelf in de boeien werd geslagen. De beelden staan op YouTube, en toch is er nog altijd nauwelijks een artikel over de actrice te vinden dat haar niet vergelijkt met die lieve Elle Woods uit Legally Blonde. Straf, maar onbevredigend als verklaring voor haar enorme succes: lieve meisjes halen niet tot twee keer toe de Time 100-lijst met de invloedrijkste figuren van het jaar. In een korte tekst bij haar verschijning in die lijst in 2015 staat iets wat wél een antwoord zou kunnen geven. Actrice en schrijfster Mindy Kaling noemde haar daarin 'een artiest, maar ook een sjacheraar (...) Ik zou een pakje sigaretten kopen als haar afbeelding op de achterkant stond'. Koppel daaraan de ambitie en intelligentie die Witherspoon al haar hele leven kenmerken, en we komen aardig in de buurt. Type A Films is zo genoemd omdat de kleine Reese op zevenjarige leeftijd al het verschil kende tussen de persoonlijkheidstypen A en B, termen die haar ouders, allebei medici, weleens gebruikten. (Type A-persoonlijkheden zouden ambitieuzer, competitiever en ongeduldiger zijn.) Toen ze op haar vijftiende voor het eerst auditie deed voor een bijrolletje in de film The Man in the Moon (1991) kwam ze thuis met de hoofdrol. Enkele jaren later deed ze een parttimebaan bij Disney, omdat ze alles over het productieproces wilde leren. Ze werkte ook op de set van Devil in a Blue Dress (1995), waar ze onder andere de Porsche van ster Denzel Washington mocht parkeren. Ze was toen negentien en combineerde haar beginnende filmcarrière met een studie Engelse literatuur aan Stanford University. Die gedrevenheid heeft Witherspoon nooit meer verlaten. Ze was de eerste actrice van haar generatie die begon te producen, de eerste gastvrouw bij de legendarische sketchshow Saturday Night Live na de aanslagen van 9/11 en een van de eerste Hollywoodvrouwen die in 2018 haar schouders onder de Time's Up-beweging zette. En voor zover ze dat nog niet was, werd ze in 2021 de onbetwiste koningin van Hollywood.