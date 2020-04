De finale van 'De Mol' op televisiezender Vier heeft gisteravond 1.402.000 Vlamingen aan het scherm gekluisterd. Dat is een record.

Die 1.402.000 Vlamingen zijn goed voor een marktaandeel van 48,3 procent binnen de doelgroep van 18 tot 54-jarigen, zegt SBS Belgium. Op hetzelfde moment zaten er 806.000 kijkers bij VTM voor 'Blind Getrouwd' (29 pct). 978.000 Vlamingen keken naar 'Twee Tot De Zesde Macht' (14 pct) op Eén.

De ruim 1,4 miljoen kijkers zijn een nieuw record voor de finale van 'De Mol'. Vorig jaar keken er 1.248.000 mensen naar de finale (58,8 pct), in 2018 waren dat er 1.209.000 (60,9 pct), in 2017 1.130.000 (42,1 pct) en in 2016 tikte de finale af op 1.177.000 (48,6 pct). Ook het 'Café De Mol' dat later op de avond werd uitgezonden, lokte nog 847.000 kijkers.

