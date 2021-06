Het Hooggerechtshof in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de veroordeling van de Amerikaanse acteur Bill Cosby wegens seksueel misbruik ongedaan gemaakt.

Het hof herinnert er in zijn beslissing aan dat de eerste procureur die het dossier in handen had, besloten had om de komiek niet strafrechtelijk te vervolgen. Die spoorde Cosby wel aan te getuigen in een civiele procedure die klaagster Andrea Constand had aangespannen. Maar die verklaring werd vervolgens wel gebruikt tegen de acteur bij zijn proces, toen een nieuwe procureur jaren later beslist had om de zaak opnieuw op te starten, zo stellen de magistraten.

De acteur werd veroordeeld in 2018. Hij zat sinds september 2018 in de gevangenis, waar hij een straf van minstens drie jaar en maximum tien jaar moest uitzitten. Meerdere aanvragen tot een beroep en voortijdige vrijlating werden afgewezen.

Meer dan 60 vrouwen hadden Cosby beschuldigd van seksueel misbruik. In het proces ging het wel maar om één enkel geval uit 2004. De jury achtte het bewezen dat de acteur Andrea Constand gedrogeerd had en daarna seksueel misbruikt had. Cosby heeft altijd zijn onschuld staande gehouden.

De veroordeling van Cosby, die in 'The Cosby Show' werd opgevoerd als de ideale vader, gold als de eerste uit het #MeToo-tijdperk en werd beschouwd als een overwinning in de strijd tegen het seksueel geweld op vrouwen.

