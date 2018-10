Raad van State schiet radiofrequentieplan van Gatz af

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering op voorstel van Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) de hervorming van het radiolandschap goed. Daarin werd plaats gecreëerd voor vier commerciële netwerkradio's. Voor de lokale radio's werden de frequenties herschikt, waardoor enkele zenders uit de boot vielen. Vlaanderen telt nu nog 103 lokale radio's.

Zes lokale zenders trokken in de zomer van 2017 naar de Raad van State tegen het nieuwe plan. Ze hadden hun zaak graag in hoogdringendheid behandeld gezien, om de uitzendingen niet te hoeven staken, maar dat werd afgewezen.

Donderdag kregen ze dan toch gelijk van de Raad. Die valt over het feit dat de regering bepaalde radiofrequenties inhoudt zonder verantwoording op grond van het efficiënt gebruik van de frequenties. Dat is een Europese verplichting.

Er blijven in Vlaanderen 26 frequenties onbenut. Het gaat onder meer om bescherming tegen Franstalige frequenties, om frequenties die worden voorbehouden voor buitenlandse strijdkrachten in Vlaanderen en om frequenties die door hun lage vermogen niet echt bruikbaar zijn, zei Gatz daarover in het parlement.

Op de beslissing van de Raad van State reageerde Gatz dat de Vlaamse radiozenders gebruik kunnen blijven maken van hun zendmogelijkheden, in afwachting van een herstelbesluit. Hij bekijkt met zijn administratie op welke manier er gevolg kan gegeven worden aan het arrest.