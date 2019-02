Primeur: 'De mol' begint dit jaar... zonder mol

Wie de laatste weken de krantensites een beetje volgden, kon er niet omheen dat de makers van De mol, dat dit jaar in Vietnam werd gedraaid, weer aan hun stilaan traditionele teasercampagne begonnen zijn. Waar die vorig jaar nog draaide rond het zinnetje 'Heb je mij gemist?', is de slogan van de nieuwe reeks 'Jij weet niets.' De slogan dook op in een knullig reclamespotjes voor een mollenverdelger, op een spandoek achter een vliegtuig, op grote reclameborden en in een spotje met onder anderen Lloyd, de winnaar van vorig jaar, in de hoofdrol.

Delen 'De mol is het vliegtuig opgestapt met het idee dat hij of zij een gewone kandidaat was.' Gilles De Coster

Die voorproefjes wakkerden uiteraard de speculaties aan over de nieuwe reeks, die op 10 maart van start gaat. 'Mensen kwamen ons vragen of we twee mollen hadden of een reeks hadden gemaakt met ex-kandidaten', zegt presentator Gilles De Coster. 'Maar we hebben een andere primeur in petto: de mol is dit jaar niet op voorhand gekozen, in België, maar in Vietnam. Een sprong in het onbekende, voor de kandidaten en voor ons, maar ze is goed uitgedraaid.'

Vietnamese hotels

De tien kandidaten kregen in Vietnam een uitgebreide opdracht voor de kiezen en op basis daarvan selecteerden de makers een mol. Voor die persoon betekent dat vooral improviseren. 'Normaal gesproken weet de mol al maanden voor de opnames dat hij de opdrachten moet saboteren en heeft hij of zij dus ruim de tijd om zich voor te bereiden, met alle informatie over de reis en de opdrachten bij de hand', zegt De Coster. 'Nu is de mol het vliegtuig opgestapt met het idee dat hij of zij een gewone kandidaat was.'

Voor de andere kandidaten maakt het verrassingselement de mindfuck die De mol sowieso al is alleen nog maar groter. 'Zij kregen te horen dat hun eerste indrukken van de andere kandidaten niets waard waren en dat ze misschien zelf nog mol konden worden. Na de selectieproef moesten ze zich helemaal oriënteren en kijken wie er zich na de selectie van de mol anders gedroeg.'

Delen 'Wij vereren dit concept bijna religieus, omdat het zo helder en simpel is.' Gilles De Coster

De kijkers beginnen dan weer aan de nieuwe reeks met meer kennis dan de kandidaten naar wie ze kijken. 'Iedereen kan zien hoe de kandidaten het doen op die eerste, beslissende opdracht. We kiezen de mol voor het oog van de kijkers, al zullen ze uiteraard pas op het einde zien wíe we kozen', zegt De Coster.

Voor de productieploeg was het een kwestie van zich aan te passen aan een mol die ze níet op voorhand konden kneden. 'Hem of haar alles uitleggen was deze keer onmogelijk. We moesten onze mol de dag zelf inlichten, of de avond ervoor in een slecht geïsoleerd Vietnamees hotel', lacht De Coster.

Een plek op zondag

Café De Mol, de mini-talkshow na elke aflevering, blijft op post. Presentator en ex-mol Gilles Van Bouwel krijgt wel niet langer Frances Lefebure, maar Elodie Ouedraogo naast zich. Verder verandert er weinig of niets: tien kandidaten, vijf mannen en vijf vrouwen, spelen voor geld in de groepspot en zoeken mét molboekje in de hand naar de saboteur.

'Wij vereren dat concept bijna religieus, omdat het zo helder en simpel is', zegt De Coster. 'Bínnen dat kader proberen we te verrassen en zo creatief mogelijk te denken, maar met dat idee zelf rammelen we niet. Actie en psychologische blijven deel uitmaken van De mol, naast humor en reality. Dat laatste, het reisverslag, willen we tegenover vorig seizoen weer wat meer naar voren brengen. Het blijft een roadtrip.'

Nog een les uit de afgelopen reeks: De mol op zondagavond werkt. Het programma scoorde daar weliswaar niet zo heel veel meer kijkers, maar zag haar marktaandeel wel flink stijgen. De mol blijft zo ook uit de buurt van de nu al bomvolle maandagavond, waar Topdokters het nu voor Vier opneemt tegen Down The Road en Blind Getrouwd. 'Over het uitzenduur hebben wij als makers niets te zeggen, maar ik vind wel dat dit soort programma's een plek heeft op zondag', zegt De Coster. 'Na zes reeksen zou je soms vrezen dat mensen het beu gaan geraken, maar mijn ervaring zegt iets anders. Voor de nieuwe reeks kregen we 12 000 inschrijvingen, tegenover 10 000 voor de vorige. En elk jaar klampen meer mensen mij aan met de vraag wanneer De mol weer begint.'