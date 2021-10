Al meer dan vijftien jaar manoeuvreert Larry David zich in comedyserie Curb Your Enthusiasm in de pijnlijkste sociale situaties. Elf weetjes bij de start van seizoen elf.

1. Dit is niet Seinfeld 2.0

Waar slaat die titel eigenlijk op? Larry David wilde de verwachtingen van Seinfeld-fans temperen. Hij wilde niet dat de mensen zouden denken dat ze gingen kijken naar een nieuwe Seinfeld, de beroemde sitcom die hij met Jerry Seinfeld had bedacht (en waarin hij ook de stem van Yankees-eigenaar George Steinbrenner voor zijn rekening nam). 'Curb your enthusiasm' is meteen ook de lijfspreuk van David: 'Beteugel in het leven altijd je enthousiasme. Dat niet doen is onaantrekkelijk. En ongepast.'

Waar slaat die titel eigenlijk op? Larry David wilde de verwachtingen van Seinfeld-fans temperen. Hij wilde niet dat de mensen zouden denken dat ze gingen kijken naar een nieuwe Seinfeld, de beroemde sitcom die hij met Jerry Seinfeld had bedacht (en waarin hij ook de stem van Yankees-eigenaar George Steinbrenner voor zijn rekening nam). 'Curb your enthusiasm' is meteen ook de lijfspreuk van David: 'Beteugel in het leven altijd je enthousiasme. Dat niet doen is onaantrekkelijk. En ongepast.' Oorspronkelijk was Curb Your Enthusiasm trouwens een eenmalige mockumentary voor HBO waarin David, een New Yorkse komiek met Joodse roots, na Seinfeld terugkeert naar de stand-up. Inmiddels is het de langstlopende comedyreeks uit de HBO-stal, waarin David een schlemielige en misantropische versie van zichzelf speelt. In seizoen 7 smokkelt David trouwens een Seinfeld-reünie in de reeks binnen, onder het mom van een plan om zijn vrouw terug te winnen. In een radio-interview met Howard Stern vertelde comedian Richard Lewis, een van Davids vrienden die in de reeks af en toe zichzelf spelen - of toch ongeveer - dat hij en Larry als prille tieners op zomerkamp regelmatig op de vuist gingen. 'I hated his guts', herinnert David zich dat begin van een levenslange vriendschap. Ze kwamen elkaar later opnieuw tegen in het comedycircuit en begroeven de strijdbijl, uit respect voor elkaars komisch talent. Vond u destijds, in het eerste seizoen, ook dat Jeff, Larry's scheefpoepende manager en beste vriend, er een beetje beroerd uitzag? Dat was geen toeval. In februari 2000, voor de start van de opnames, had acteur Jeff Garling namelijk een beroerte gekregen die zijn spraakvermogen aantastte. Hij kampte bovendien met een dwangmatige eetstoornis, een hartafwijking, diabetes, epilepsie en een aandachtsstoornis. ' Curb was de beste revalidatie die ik me had kunnen dromen', aldus Garling later in The Guardian. Zijn herstel schreef hij toe aan de strakke structuur van het wekelijkse opnameschema. 'Alleen al de improvisatie deed wonderen voor mijn gezondheid.' In ruil gaf hij David een vrijgeleide om te lachen met zijn overgewicht. Nochtans kan Garling zijn personage niet uitstaan. 'Ik heb geen enkel respect voor die man. Hij is een lul.' Cheryl Hines, de actrice die Larry's vrouw Cheryl speelt, is de laatste die het scenario te zien krijgt. Zo lijkt haar reactie op Larry's capriolen echter. Volgens The New York Times probeerde Larry David zijn tegenspeelster Cheryl Hines tot drie keer toe te koppelen aan haar huidige echtgenoot, de Amerikaanse milieujurist Robert F. Kennedy Jr., zoon van Bobby Kennedy en een prominente antivaxer. Dat deed hij in drie verschillende skiresorts. De vonk sloeg over bij hun derde ontmoeting, in Aspen. Naar verluidt had Kennedy zo zijn twijfels bij het daten van een actrice, maar nam David die twijfels weg. Sinds 2014 zijn Kennedy en Hines getrouwd. Het is haar tweede en zijn derde huwelijk. De zeer ontvlambare Susie Greene maakt er in Curb Your Enthusiasm een sport van om Larry en haar echtgenoot Jeff te beschimpen. Dat heeft zo zijn gevolgen. In het echte leven kan Susie Essman, die Susie Greene speelt, de straat niet meer op zonder dat fans haar smeken om hen de huid vol te schelden. 'Ik ga naar de winkel, ik schud met een meloen en ze roepen: "Call me a fat fuck!"'Goedbedoeld, ongetwijfeld, maar Essman is niet altijd in de stemming om op zulke verzoekjes in te gaan. 'Mijn leven is behoorlijk bizar geworden. Mensen zijn zichtbaar teleurgesteld wanneer ze me ontmoeten en ik in het echt niet die schreeuwerige gek van op tv blijk', aldus Essman in Esquire. Jorge Garcia was een onbeschreven blad toen hij Hurley vertolkte in Lost. Even daarvoor had hij wel een gastrolletje in Curb: een gezette dealer van wie Larry in de aflevering The Carpool Lane uit het vierde seizoen wat marihuana voor zijn zieke vader probeert te kopen. Een van de makers van Lost moet na het zien van die aflevering 'get me this guy' hebben geroepen. Makkelijk een van de meest iconische theme songs van de jaren 2000, die mandolinewals van Curb Your Enthusiasm. Larry David zou het vrolijke deuntje toevallig in een reclamespot voor een bank gehoord hebben. 'Het had iets circusachtigs', aldus David. 'Alsof je iets idioots te wachten staat.' Maar Frolic, zoals het walsje heet, is een pak ouder. De Italiaanse pianist, dirigent en leraar Luciano Michelini schreef het in 1974 voor het melodrama La bellissima estate. Sinds het in Curb gebruikt werd, is het een tweede leven gaan leiden op het internet, in talloze memes waarin het nummer begint te spelen bij ongemakkelijke situaties. Googel bijvoorbeeld op 'curb your Miss Universe' en zie hoe in 2015 de verkeerde tot Miss Universe werd uitgeroepen. Of zoek op 'Bern your enthusiasm' en bekijk hoe een toespraak van Bernie Sanders onderbroken wordt door Black Lives Matter-demonstranten. 'De eerste aflevering werd in besloten kring op een zolderkamer getoond, de enige kamer in het huis met een tv', aldus Ted Danson in AV Club. 'Het was er bloedheet, we hadden net gegeten en enkele aanwezigen vielen in slaap. Ik had een beetje medelijden met Larry. "Hé Larry, als je ooit iemand nodig hebt, bel ons dan", zei ik bij wijze van troost. Een jaar later kregen we telefoon.' Sindsdien is de acteur uit Cheers en The Good Place samen met zijn vrouw Mary Steenburgen in meerdere afleveringen te zien geweest, min of meer als zichzelf. In mei 2003 werd de zestienjarige Martha Puebla in het gezicht geschoten voor haar woning in LA. Niet veel later werd de 24-jarige Juan Catalan als hoofdverdachte gearresteerd, omdat zijn broer deel uitmaakte van de bende waartegen Puebla getuigde. Alleen: Catalan had een alibi. Op het moment van de moord woonde hij samen met zijn zesjarige dochter een wedstrijd van zijn favoriete baseballteam LA Dodgers bij. Omdat hij door een ooggetuige vlak bij de plaats delict werd gezien, volstonden de tickets niet als bewijs. De elektrische stoel wachtte. Maar Juans hemel en aarde bewegende advocaat Todd Melnik ontdekte dat een aflevering van Curb Your Enthusiasm die bewuste avond in het Dodger Stadium gefilmd was en vroeg om de ongebruikte opnames te bekijken. Netflix puurde uit de zaak de razend spannende docu Long Shot (2017). Topmoment: Melniks extatische reactie wanneer hij zijn cliënt in een gesneuvelde scène een hotdog ziet verorberen. Larry Davids repliek: 'Heb ik toch tenminste één goede daad in mijn leven verricht.' Een jaar later kreeg Raul Robledo, lid van de Vineland Boyz-bende, levenslang voor de moord. Zo luidt de tagline van het elfde seizoen. Larry David was altijd al een notoir germaphobe: hij lijdt al zijn hele leven aan smetvrees. Hij heeft de laatste jaren dus ook flink aan social distancing gedaan. Wat niet betekent dat de nieuwe afleveringen om mondkapjes en desinfecterende sprays draaien. Volgens coscenarist Jeff Schaffer waren hij en David al beginnen te schrijven vóór de pandemie uitbrak. Ze besloten het nieuwe seizoen daarom in een postcovidwereld te situeren. 'We hoopten in de herfst van 2021 in première te gaan en wilden niet dat wat we in maart 2020 hadden geschreven zo actueel was dat het meer dan een jaar later gedateerd zou lijken', aldus Schaffer in The Hollywood Reporter, eraan toevoegend dat er wel degelijk over covid gesproken zal worden en Larry er zoals steeds een mening over zal hebben. Pretty, pretty good.