Peter Van de Veire neemt na dertien jaar afscheid van MNM. Dat heeft hij zelf donderdagochtend aangekondigd op de jongerenzender van de VRT.

In 2008 was Van de Veire, die toen nog aan de slag was bij Studio Brussel, één van de krachten die in alle stilte de gloednieuwe radiozender MNM mee oprichtte. Op maandag 5 januari 2009 was 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' het eerste programma dat te horen was op de jongerenzender.

Over de jaren heen kreeg hij het gezelschap in de ochtend van onder meer Lieselot Ooms en Gunther Tiré, Eva Daeleman, Nasrien Cnops, Julie Van den Steen, Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave. Van de Veire staat bij het grote publiek ook bekend om zijn straffe momenten. Zo presenteerde hij ooit de ochtendshow vanuit een reusachtige pot choco, al wandelend, live achter de vuilniskar, vanop een motor, in een vrachtwagen en samen met 100 kleuters.

'MNM was altijd mijn radiokind', zei de presentator donderdagochtend. 'Ik was bij de geboorte van een prachtige baby, maakte me af en toe zorgen toen de kleuter opgroeide maar intussen hoor en zie ik een kerngezonde tiener die perfect weet wat-ie (M/V/X) wil. We hebben gezorgd voor een boel jong en bruisend talent. Dus ik kan gerust afscheid nemen.'

Van de Veire zal voor het laatst op de radiozender te horen zijn op vrijdag 1 april 2022. Een dag later neemt hij met een feest in het Sportpaleis officieel afscheid van MNM. Vanaf vandaag/donderdag kunnen geïnteresseerden zich registreren via de MNM-app en op degrotepetervandeveiresportpaleisshow.be.

