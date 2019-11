De socialistische vakbond ACOD wil op 5 december actie voeren tegen de aangekondigde besparingen bij de VRT. Die zijn volgens de vakbondslui geen afslanking, maar een 'afslachting'.

Van alle maatregelen die de regering-Jambon in haar regeerakkoord opnam, is de besparingsronde voor de VRT wellicht de meest besproken. Volgens het regeerakkoord moet de openbare omroep 12 miljoen euro inleveren, de VRT zelf heeft het op basis van interne berekeningen over 44 miljoen euro.

Volgens de vakbonden komt dat neer op 250 werknemers minder en 26 miljoen euro minder om programma's te maken, schrijft de links-progressieve website Dewereldmorgen. 'Dat is geen af-slanking maar een af-slachting', zegt Michelle Graus, voorzitter van de socialistische vakbond ACOD bij de VRT, in hetzelfde artikel.

Daarom plant ACOD op 5 december een 'positieve optocht' van het VRT-complex aan de Reyerslaan naar het Martelaarsplein, waar de Vlaamse regering gehuisvest is. Vakbondsman Wies Descheemaeker benadrukt dat de actie geen invloed zal hebben op de programmatie en wil zelfs niet over een betoging spreken: 'We willen enkel op een positieve manier laten zien waar de VRT voor staat en wat we doen met het geld dat we van de belastingbetaler krijgen.' Volgens Graus zal het personeel met 'gans zijn hebben en houden' naar de regering trekken: 'Cameramensen nemen hun camera's mee, de decorafdeling stukken decor enzovoort.'

'De schrijvers van de ontwerpnota voor deze regering hadden het al duidelijk gemaakt. Jambon en De Wever willen de openbare omroep misbruiken als propagandazender. Propaganda voor hún nationalistisch gedachtegoed', zegt Graus. 'Niet alleen de openbare omroep is bedreigd, maar ook de democratie en onze samenleving. We nodigen alle vrienden van de VRT uit om ons daar op te wachten en samen Jambon en zijn kornuiten te tonen dat ze niet onderhandelen met één CEO, maar met 2.000 personeelsleden - en bij uitbreiding met de ganse Belgische bevolking.'