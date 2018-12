Otto-Jan Ham presenteert voor de eerste keer De Warmste Week

Met een Facebook Live-sessie, waarin de drie presentatoren letterlijk werden uitgepakt, kwamen Studio Brussel-luisteraars te weten wie dit jaar De Warmste Week van Music For Life mag presenteren.

Eva De Roo is de ervaren rot van het trio en presenteert De Warmste Week dit jaar al voor de vierde keer op rij. Zij krijgt Michèle Cuvelier naast zich, die van maandag tot donderdag het muziekprogramma Zender presenteert, en Otto-Jan Ham.

Die laatste naam is de opvallendste. Hij was al in 2001 voor het eerst op Studio Brussel te horen en had al vaak een opmerkelijke rol in Music For Life, maar zat nog nooit in het trio presentatoren. De afgelopen jaren had Ham zijn handen vol met De ideale wereld, waarvan hij de presentatie in september doorgaf aan Jan Jaap Van der Wal. Momenteel werkt Ham aan een programma voor Canvas over het menselijke brein.

Onder het motto 'iedereen zorgt voor iedereen' maakt het drietal weer een week lang - van donderdag 18 december tot kerstavond - non-stop radio om geld in te zamelen voor meer dan 2000 goede doelen. Het hele gebeuren vindt, net als vorig jaar, plaats in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Daarvoor trok De Warmste Week naar De Schorre in Boom.

De afgelopen vijf jaar presenteerde Linde Merckpoel tijdens mee, maar zij is er deze keer niet bij. De presentatrice heeft wel een eigen actie op touw gezet ten voordele van de vzw Coda, een centrum gespecialiseerd in palliatieve zorgen. Onder het motto 'Linde zwijgt' zal ze een week lang zwijgend geld inzamelen voor de Gentse Sint-Machariuskerk.