'Orange Is the New Black' stopt na zeven seizoenen

Na zeven seizoenen is het afgelopen voor Orange Is the New Black, de succesvolle gevangenisreeks en een van de eerste grote Netflixboegbeelden. Dat maakte de cast gisteravond bekend op Twitter. De laatste reeks wordt volgend jaar uitgebracht.

Orange Is the New Black is gebaseerd op het gelijknamige boek van Piper Kerman, waarin ze haar wedervaren in de vrouwengevangenis beschrijft. De reeks won de afgelopen jaren massa's prijzen, zoals Emmy Awars en Screen Actors Guild Awards.

Warning: This may make you cry. The Final Season, 2019. #OITNB pic.twitter.com/bUp2yY0aoK — Orange Is the New... (@OITNB) October 17, 2018

De serie kreeg sinds de eerste afleveringen in 2013 lof door haar diverse, grotendeels vrouwelijke cast en de manier waarop ze zwaardere thema's als verkrachting, eenzaamheid, ziekte, genderfluïditeit, drugs en racisme behandelde.