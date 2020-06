Vanaf 29 juni organiseert Oostende een eigen online talkshow met Marcel Vanthilt.

In 'Hotel Marcel' ontvangt de tv-presentator wekelijks Oostendse ambassadeurs, onder wie Barbara Sarafian en Katja Retsin. Daarmee wil de stad bezoekers warm maken om deze zomer naar Oostende te komen.

In de online talkshow praat Vanthilt met verschillende Bekende Vlamingen. Zo komen onder meer Barbara Sarafian, Dagny Ros Asmundsdottir en Katja Retsin praten over hun laatste projecten en ook over hun liefde voor de stad Oostende.

Elke aflevering heeft enkele vaste rubrieken. Zo maakt acteur Rik Verheye ludieke reportages om kijkers de zomer in Oostende te doen ontdekken. Isolde Lasoen zal wekelijks een ode brengen aan een nummer over Oostende met een cover. Daarnaast zullen er tal van reportages zijn over winkelen en verborgen plekjes van de stad.

'Met 'Hotel Marcel' willen we wekelijks inspireren en goesting geven om naar Oostende te komen', aldus burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). De talkshow start op 29 juni en is elke maandag om 20.30 uur te zien via de Facebook- en Instagram-pagina van Visit Oostende. Er komen acht afleveringen.

