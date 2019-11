3 star star star star star

Een vrijlating van een gedetineerde is minstens zo onwennig voor de persoon in kwestie als voor de maatschappij, zo blijkt in het nieuwe Vier-programma 'Ooit vrij'.

Bijna iedereen die in de gevangenis zit - 99 procent, deelt de commentaarstem mee - loopt daar op een dag weer als een vrij mens buiten. Het is een stap in de wereld die zelden vanzelfsprekend is, niet voor de samenleving waarin de ex-gedetineerde terugkeert, niet voor de ex-gedetineerde die een plek moet vinden die hij misschien nooit gehad heeft. Over het aantal mensen bij wie de vrijlating opnieuw naar de gevangenis voert, geeft de commentaarstem geen concrete cijfers mee. Per dag, zegt ze, sluiten we vijftig mensen op en laten we vijftig mensen vrij. Op papier lijkt het alsof re-integratie een boekhoudkundige oefening is. In werkelijkheid is het een heikele klus.

...