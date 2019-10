Wat al langer in de lucht hing, is nu ook bevestigd: VTM laat binnen twee weken een dagelijke talkshow op de wereld los met als gastheer Davy Parmentier. Hij is nu creatief directeur bij VTM.

Wat een dag, zo heet het nieuwe programma waarmee VTM vanaf maandag 28 oktober de tv-avond wil afsluiten. Zowel de plannen als de startdatum hingen al even in de lucht en werden in verschillende kranten al genoemd, maar nu heeft de commerciële zender de plannen ook met een persbericht bevestigd.

Ook de naam van de presentator, Davy Parmentier, ging al even de ronde. Voor Parmentier, creatief directeur bij VTM, is het de eerste keer dat hij op de voorgrond treedt. De kersverse host werkte jaren bij Eén als eindredacteur van showprogramma's à la Steracteur, Sterartiest en Peter Live. Sinds 2011 werkt hij voor Medialaan, vijf jaar later werd hij er creatief directeur.

In Wat een dag wil Parmentier van maandag tot en met donderdag de tien leukste verhalen van de dag brengen aan de hand van reportages en gesprekken met gasten. Meer informatie wil VTM voorlopig niet lossen over het format. Julie Van den Steen, pas overgestapt naar de Medialaan, zou volgens Het Nieuwsblad wel een rubriek in het programma krijgen, maar hoe die er dan zou uitzien, is niet bekend. Het woord talkshow valt in het pers bericht alvast niet.

Voorlopig blijft Wat een dag ook nog uit het vaarwater van de andere talkshows in Vlaanderen: het eerste seizoen van Vandaag met Danira Boukhriss Terkessidis eindigt in de week voor Parmentier met zijn programma begint, Gert Late Night is dan al twee weken in rust. Blijft qua concurrentie over: De slimste mens ter wereld.