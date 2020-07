Er komen nieuwe afleveringen van Beavis and Butt-Head, een succesvolle animatiereeks die in de jaren negentig op muziekzender MTV te zien was.

De iconische animatiereeks Beavis and Butt-Head komt terug. Dat meldt de mediawebsite Hollywood Reporter. De Amerikaanse zender Comedy Central heeft twee nieuwe seizoenen besteld bij Mike Judge, de oorspronkelijke bedenker van de serie. Ook zijn er nieuwe plannen voor spin-offs.

Judge zal de nieuwe afleveringen schrijven en de stemmen van de hoofdpersonages inspreken. De nieuwe seizoenen zouden worden aangepast aan een nieuwe generatie, 'a whole new Gen Z world', schrijft Hollywood Reporter. In 2011 maakten de twee tieners al een korte comeback, maar oorspronkelijk liep de reeks van 1993 tot 1997.

Met de reeks wil de Amerikaanse zender zijn animatie-aanbod voor volwassenen verder uitbreiden. Enkele weken geleden nam Comedy Central ook Jodie op in het programma, een spin-off van Daria, wat dan weer een spin-off van Beavis and Butt-Head is.

De twee hangjongeren Beavis en Butt-Head groeiden in de jaren negentig uit tot popiconen. De reeks zou Trey Parker en Matt Stone geïnspireerd hebben bij het schrijven van animatiesucces South Park.(Belga, Hollywood Reporter)

