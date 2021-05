De Franse mediagroep M6, een dochter van de Europese radio- en televisiegroep RTL, gaat een fusie aan met de Franse televisiereus TF1. Zo ontstaat een nieuwe tv-gigant in Frankrijk.

'M6 en TF1 smelten samen. De Bouygues Group wordt meerderheidsaandeelhouder van de nieuwe entiteit met 30 procent van de aandelen, vóór de RTL Group', een dochterbedrijf van het Duitse Bertelsmann, die momenteel de grootste aandeelhouder is. De huidige baas van M6, Nicolas de Tavernost, wordt CEO van de toekomstige groep, zegt M6, dat daarmee het nieuws van de Franse krant Le Figaro bevestigt.

Nog volgens Le Figaro zou Bertelsmann '16 procent van het kapitaal behouden om de onderhandelingen met de mededingingsautoriteit te vergemakkelijken' en zou 'het saldo op de beurs genoteerd blijven'. M6 had dat maandagavond nog niet bevestigd.

Drie kwart van reclamemarkt

Na 18 maanden, als de regulatoren hun goedkeuring geven, zal de huidige baas van M6, Nicolas de Tavernost, CEO worden van de nieuwe entiteit, aldus de groep. Het is niet bekend wat er zal gebeuren met de huidige CEO van TF1, Gilles Pélisson. Door de fusie van de twee groepen, die momenteel concurrenten zijn, zouden 'maximale synergieën' kunnen worden bereikt, met name doordat slechts één reclameregie zal worden behouden.

Het huwelijk van de eerste en derde zender van het Franse omroeplandschap zou een reusachtige televisiespeler doen ontstaan, die France TV voorbijstreeft met meer dan 30 procent van de kijkcijfers en drie kwart van de reclamemarkt op het medium.

'M6 en TF1 smelten samen. De Bouygues Group wordt meerderheidsaandeelhouder van de nieuwe entiteit met 30 procent van de aandelen, vóór de RTL Group', een dochterbedrijf van het Duitse Bertelsmann, die momenteel de grootste aandeelhouder is. De huidige baas van M6, Nicolas de Tavernost, wordt CEO van de toekomstige groep, zegt M6, dat daarmee het nieuws van de Franse krant Le Figaro bevestigt. Nog volgens Le Figaro zou Bertelsmann '16 procent van het kapitaal behouden om de onderhandelingen met de mededingingsautoriteit te vergemakkelijken' en zou 'het saldo op de beurs genoteerd blijven'. M6 had dat maandagavond nog niet bevestigd. Na 18 maanden, als de regulatoren hun goedkeuring geven, zal de huidige baas van M6, Nicolas de Tavernost, CEO worden van de nieuwe entiteit, aldus de groep. Het is niet bekend wat er zal gebeuren met de huidige CEO van TF1, Gilles Pélisson. Door de fusie van de twee groepen, die momenteel concurrenten zijn, zouden 'maximale synergieën' kunnen worden bereikt, met name doordat slechts één reclameregie zal worden behouden.Het huwelijk van de eerste en derde zender van het Franse omroeplandschap zou een reusachtige televisiespeler doen ontstaan, die France TV voorbijstreeft met meer dan 30 procent van de kijkcijfers en drie kwart van de reclamemarkt op het medium.