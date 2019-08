Dit najaar lanceert DPG Media, eigenaar van Qmusic en Joe, een nieuw digital only radiostation. Willy wordt een rockzender, gericht op muziekliefhebbers van 35 of ouder.

Onder het motto 'Music Matters' wil Willy binnenkort weer onversneden rocknummers door uw speakers laten knallen. 'Het broertje van Qmusic en Joe met een hoek af, dat lak heeft aan regeltjes', noemt An Caers, directeur radio van DPG Media, de nieuwe zender. 'Willy richt zich op de muziekliefhebber van 35+ die aangeeft dat hij niet echt zijn plek meer vindt in het huidige radiolandschap'.

De zender mikt op een gezonde combinatie van klassiekers en nieuwigheden, 'van The Kinks en Jimi Hendrix, via Talking Heads, Pixies, Triggerfinger en dEUS tot Arcade Fire, Tame Impala, Balthazar en Whispering Sons.'

Willy zal te beluisteren zijn via DAB+, haar website willy.radio, Radioplayer en smart speakers. An Caers: 'Door de technologie is het nu het ideale moment om Willy te lanceren, zeker als je weet dat in 2021 meer dan de helft van de Vlamingen digitaal zal luisteren'.

Meer informatie over de presentatoren en creatievelingen die aan het kersverse project meewerken, wordt later bekendgemaakt.