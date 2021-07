De VRT laat een nieuwe wind waaien doorheen De Warmste Week, de solidariteitsactie die traditioneel elk jaareinde wordt georganiseerd. Daarvoor gaat de radiozender nu op zoek naar achttien inspirerende jongeren.

De VRT steekt de gekende formule van De Warmste Week, die traditioneel vlak voor Kerstmis wordt georganiseerd, in een nieuw jasje. Vanaf dit jaar zullen het jongeren zijn die beslissen rond welk thema de solidariteitsactie wordt georganiseerd. Dat wordt dit jaar 'kunnen zijn wie je bent'.

Dat blijkt uit een onderzoek van de VRT-studiedienst een hekel punt voor heel wat jongeren vandaag. Ze zijn behoorlijk ongerust over de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving, maar zijn wel bereid om ervoor in actie te komen. Voor zeven op de tien jongeren gaat de prioriteit naar 'een wereld waar iedereen zich goed in zijn vel voelt' en 'waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn'.

21 ambassadeurs

De VRT wil nu dan ook jongeren aan het roer zetten om aan die tolerantie te werken. Daarvoor koos de omroep al drie ambassadeurs: Ketnet-wrapster Gloria Monserez, MNM-presentatrice Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba, die je kan kennen van de rubriek 'Op Kot' in het programma Iedereen Beroemd. Zij vormen de kern van de actie, maar gaan nu nog op zoek naar achttien geëngageerde jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen of Brussel die samen met hen mee hun schouders onder dit project willen zetten. Jongeren die zich geroepen voelen, kunnen zich vanaf nu aanmelden via dewarmsteweek.be.

Met z'n 21 zullen de jongeren van #DWW21 sensibiliseren rond kunnen zijn wie je wil zijn, maar ook geld inzamelen voor projecten die dat mee mogelijk maken. Organisaties die willen meesurfen op de warmste golf (denk aan projecten die mensen met een visuele beperking helpen sporten bij sportclubs of maatwerkbedrijven die kansen creëren voor nieuwkomers) kunnen zich vanaf september aanmelden.

De VRT steekt de gekende formule van De Warmste Week, die traditioneel vlak voor Kerstmis wordt georganiseerd, in een nieuw jasje. Vanaf dit jaar zullen het jongeren zijn die beslissen rond welk thema de solidariteitsactie wordt georganiseerd. Dat wordt dit jaar 'kunnen zijn wie je bent'. Dat blijkt uit een onderzoek van de VRT-studiedienst een hekel punt voor heel wat jongeren vandaag. Ze zijn behoorlijk ongerust over de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving, maar zijn wel bereid om ervoor in actie te komen. Voor zeven op de tien jongeren gaat de prioriteit naar 'een wereld waar iedereen zich goed in zijn vel voelt' en 'waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn'.De VRT wil nu dan ook jongeren aan het roer zetten om aan die tolerantie te werken. Daarvoor koos de omroep al drie ambassadeurs: Ketnet-wrapster Gloria Monserez, MNM-presentatrice Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba, die je kan kennen van de rubriek 'Op Kot' in het programma Iedereen Beroemd. Zij vormen de kern van de actie, maar gaan nu nog op zoek naar achttien geëngageerde jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen of Brussel die samen met hen mee hun schouders onder dit project willen zetten. Jongeren die zich geroepen voelen, kunnen zich vanaf nu aanmelden via dewarmsteweek.be.Met z'n 21 zullen de jongeren van #DWW21 sensibiliseren rond kunnen zijn wie je wil zijn, maar ook geld inzamelen voor projecten die dat mee mogelijk maken. Organisaties die willen meesurfen op de warmste golf (denk aan projecten die mensen met een visuele beperking helpen sporten bij sportclubs of maatwerkbedrijven die kansen creëren voor nieuwkomers) kunnen zich vanaf september aanmelden.