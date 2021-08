Niels Destadsbader gaat opnieuw programma's maken voor Eén en Radio 2. Dat heeft hij zaterdag gezegd in 'De Vijver van Siska' op Radio 2. Daarmee keert hij, na zeven jaar bij VTM, terug naar de VRT.

'De VRT wil de komende jaren bouwen aan een nieuwe toekomst waar ik me helemaal kan in vinden. De toekomstvisie en het maatschappelijke engagement van de Reyerslaan spreken mij enorm aan. De mensen die hier zitten, hebben mij meteen overtuigd met hun enthousiasme en ik wil daar mee mijn schouders onder zetten', klinkt het bij Destadsbader, die in 2009 startte bij Ketnet.

Zijn engagement bij de publieke omroep kadert in de vernieuwingsoperatie van de VRT-zenders in lijn met de Beheersovereenkomst 2021-2025 tussen de Vlaamse regering en de publieke omroep. 'Niels staat voor hoge kwaliteit en weet een groot publiek als geen ander te bespelen. Hij past perfect in ons toekomstplan', zegt Ricus Jansegers, algemeen directeur Content VRT. Begin juli raakte al bekend dat het exclusiviteitscontract van Niels Destadsbader bij VTM niet werd verlengd.

