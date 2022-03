Een reboot die we niet meteen hadden zien aankomen: VTM Go haalt het iconische nilliesartefact We Like to Party van onder het stof. Deze keer zonder tepeljumpen, muilen voor een cd en VJ Dimi, maar met Nicolas Caeyers.

Verder blijft het concept min of meer hetzelfde als in 2006: een migraineopwekkende montage, catchy jingles van Regi, schijnbaar banale opdrachten en een vurige reporter die naar Vlaamse fuiven trekt om er beschonken feestgangers aan het woord te laten. Na de eerste aflevering kunnen we alvast concluderen dat acteur, regisseur en tiktokker Nicolas Caeyers een waardige opvolger is van Dimitri 'VJ Dimi' Vantomme, tegenwoordig karaoke-uitbater en Get Ready!-zanger.

Nicolas Caeyers: Toegegeven: ik schrok even toen ze me vroegen. Ik was een jaar of vijftien toen het origineel werd uitgezonden op JIMtv. Net iets te jong om het helemaal te snappen, denk ik. Ik herinner me vooral het introdeuntje van Regi. En de outfits: kerels met schuine blessen en fashion girls met witte broeken, zwarte riemen en oranje geschminkte gezichten. Het soort mensen dat ik een paar jaar later zelf tegenkwam in de Carré. (lacht) Maar goed, ik had vrij snel door dat We Like to Party me wel zou liggen. Ik praat graag met mensen én ik apprecieer een gezonde dosis marginaliteit. VJ Dimi hanteerde een nogal specifieke presentatiestijl. Heb je tips gevraagd? Caeyers: Nee. Binnenkort filmen we in de Bonaparte, zijn Antwerpse karaokebar. Ik zal dan wel horen wat hij van de reboot vindt. (serieus) Er ligt wel een zekere druk op mijn schouders. Diehardfans zeggen nu al: 'Niemand kan tippen aan den Dimi'. Maar ik probeer vooral mijn eigen ding te doen en me te amuseren. Af en toe komt mijn TikTok-typetje Sabine zelfs onbewust bovendrijven. (lacht) Als ik al een inspiratiebron heb, is het eerder Luc Haekens in De ideale wereld, wat mij betreft de koning van de straatinterviews. VJ Dimi trok naar de Emmerkesfuif in Geel, Het Zottekot in Haasrode en de Retrohouseparty in Aarschot. Jij lijkt het iets grootstedelijker aan te pakken en trekt in de eerste aflevering naar de Gentse Overpoort en het centrum van Leuven. Caeyers: Wees gerust: er staan zeker ook enkele parochiezalen en optredens van B-schlagerartiesten op de planning. Festiviteiten waarvan je weleens kleurrijke posters in een of andere bruine kroeg ziet hangen en denkt: bestaat dat nog? 'Mosselavond in de Volmolen met optredens van onder andere Tina Rosita en Angelo Dimono en een buffet à volonté voor zestien euro', dat soort dingen. Blijkbaar is er ook een fuif waar boeren met hun tractor naartoe gaan. Héél benieuwd naar. De originele We Like to Party leverde vaak pijnlijke televisie op. Aan een willekeurig homokoppel vragen om 'het begrip homoseks' uit te leggen aan Vlaanderen: anno 2022 is dat héél raar. Caeyers: Laat ons zeggen dat de reboot beter bij de tijdgeest past. (lacht) Al was het wel even zoeken naar de juiste toon. Die nilliesmarginaliteit mag er nog wat inzitten, maar het is niet de bedoeling om mensen te kwetsen of uit te lachen. Aan twee wildvreemden vragen om elkaar te muilen in ruil voor een cd: dat kan niet meer. Ook al omdat niemand nog geïnteresseerd is in cd's. (lacht) Ik laat mensen dus zoveel mogelijk zelf aan het woord, zonder ze in een bepaalde richting te pushen. En rond twee uur 's nachts stoppen we met filmen, nog voor mensen compleet naar de zak zijn. Springen de jongeren van vandaag niet voorzichtiger om met camera's dan die van 2006? Caeyers: Ik heb toch een paar bezorgde DM's gekregen van mensen die vroegen om hun passage niet uit te zenden. Eerlijk? Ik ben net geschrokken van hoe uitbundig en ongegeneerd de jeugd is. Al kan dat natuurlijk ook compensatiegedrag zijn voor het feestgebrek tijdens corona. Het is gênant om toe te geven als 29-jarige, maar ik heb al een paar keer gedacht: in mijn tijd waren we toch braver.