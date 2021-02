Deze Amerikaanse skater raakte geblesseerd, en begon dan maar te acteren.

Leeftijd: 23

...

'Nanakorobi yaoki', drukt Nico Hiraga's vader hem altijd op het hart. Dat is Japans voor 'val zeven keer, sta acht keer op'. Advies dat Hiraga als skater goed van pas komt en dat hij dan ook op zijn arm liet tatoeëren. Hij kreeg zijn eerste skateboard toen hij negen was, scoorde op zijn veertiende een sponsordeal, skatet intussen bij het collectief Illegal Civilization en mocht zelfs zijn eigen schoen ontwerpen voor skatemerk Lakai. Maar ook toen hij enkele jaren geleden zijn enkel bezeerde en zijn skateboard even aan de kant moest laten staan, nam hij zijn levensmotto ter harte. Hij besloot de filmwereld te verkennen, nam een manager onder de arm en kreeg een rolletje in Skate Kitchen, Crystal Moselles tienerdrama over een groepje skatende meisjes. Sindsdien is hij een van Hollywoods go to-acteurs om skaters te vertolken. Hij speelde de schalkse Tanner in Olivia Wildes debuutfilm Booksmart. Binnenkort is hij naast Vince Vaughn te zien in de door Pharrell Williams gecoproducete skatefilm North Hollywood, speelt hij een tiener met speciale krachten in de feministische Amazon Prime-reeks The Power én eentje zonder speciale krachten in het high-schooldrama Hello, Goodbye and Everything Between. Maar eerst is er zijn rol als good guy Seth in Moxie, Amy Poehlers film over een tienermeisje dat een zine begint om het seksisme op haar school aan te klagen (vanaf volgende week te zien op Netflix). Waar zo'n blessure al niet goed voor is. Een willekeurige quote: 'Mijn droomrol is een superromantische en gevoelige dude wiens hart gebroken wordt. Ik wil heel graag huilen voor een camera.'