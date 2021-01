'Neveneffecten bereidt een comeback voor', stond vandaag te lezen in Het Nieuwsblad, en in dit blad. Dat blijkt niet te kloppen: Lieven Scheire, Jonas Geirnaert, Jelle De Beule en Koen De Poorter blijven samenwerken, zoals ze al jaren doen. Maar een comeback als Neveneffecten zit er niet in.

'Er is helemaal niets aan de hand.' Leslie Vantomme, manager van Lieven Scheire, wuift het nieuws dat Neveneffecten zou terugkeren weg. 'Er zijn veel mensen die zich afvragen wanneer Neveneffecten terugkeert, maar in werkelijkheid zijn ze nooit gestopt met samenwerken', klinkt het in De Morgen.

Aan Het Nieuwsblad zei Jelle De Beule nochtans deze ochtend dat ze 'de vaste intentie hebben om Neveneffecten nieuw leven in te blazen. Welke vorm dat zal aannemen, staat nog niet vast. Het kan zowel de richting uitgaan van een nieuw tv-programma als een podiumvoorstelling.' Dat moet dus genuanceerd worden: een comeback als Neveneffecten zit er niet in. Wel blijft het viertal samenwerken, zoals ze de voorbije jaren hebben gedaan.

Wat in 2002 begon als een rubriek van Lieven Scheire en Jonas Geirnaert in Woestijnvis- programma Man bijt hond, groeide met behulp van Koen De Poorter en Jelle De Beule al snel uit tot succesvolle comedygroep. Zaalshow Zinloos Geweldig gooide hoge ogen, en in 2005 zette de Fab Four van de Vlaamse comedy de stap naar televisie met Neveneffecten, een naar National Geographic knipogende docureeks. Ook met het ietwat controversiële zondagavondprogramma Willy's en Marjetten bleef het viertal potten breken, en met Eén-reeks Basta brachten ze zelfs de oplichting in belspelletjes aan het licht.

Daarna gingen De Beule en co hun eigen weg uit, al bleven hun paden kruisen. Jelle De Beule en Jonas Geirnaert gingen aan de slag als sidekicks van Otto-Jan Ham in De Ideale Wereld en als juryleden in De Slimste Mens. Jonas Geirnaert schreef met Julie Mahieu aan dramareeks De dag, waar de rest van het viertal in acteerde. Ook in de De anderhalve meter show, een sketchprogramma dat níét over corona gaat, stonden Jelle De Beule en Koen De Poorter zij aan zij. Neveneffecten komt niet terug, maar ver zijn ze nooit geweest. (MM)

