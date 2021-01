Streamingdienst Netflix heeft voor het eerst de kaap van 200 miljoen abonnees gerond. In het vierde kwartaal van 2020 kreeg het platform er 8,5 miljoen abonnees bij, wat het totale aantal op bijna 204 miljoen brengt.

Dat meldt Netflix woensdag na de sluiting van de beurzen.

Het aantal abonnees overtreft de verwachtingen: eerder dit jaar had Netflix laten weten 6 miljoen nieuwe betalende klanten te verwachten in het vierde kwartaal. In heel 2020, een jaar waarin we met zijn allen veel meer thuis moesten blijven door de coronapandemie, kwamen er 37 miljoen abonnees bij. De omzet steeg het afgelopen jaar met meer dan 20 procent, tot 6,6 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 542 miljoen dollar, iets minder dan het jaar ervoor. Het bedrijf verwacht in 2021 elke week een nieuw film uit te brengen.

Het aandeel van Netflix steeg nabeurs met ruim 10 procent.

