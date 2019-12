Netflix gaat een reeks maken over de geschiedenis van Spotify. Dat maakte de streamingdienst woensdag bekend. Wanneer de miniserie te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Netflix wil de geschiedenis van Spotify verfilmen. De miniserie zal gebaseerd zijn op Spotify Untold, een boek van de Zweedse journalisten Sven Carlsson en Jonas Leijonhufvud. Het nieuws werd woensdag door Spotify bevestigd, maar het hing al even in de lucht. Zo raakte in augustus al bekend dat productiemaatschappij Yellow Bird de rechten op het boek had gekocht.

In Spotify Untold vertellen Sven Carlsson en Jonas Leijonhufvud hoe Daniel Ek en Martin Lorentzon het bedrijf bijna tien jaar geleden oprichtten, maar onthullen ze ook hoe Spotify een tijdje op het punt heeft gestaan om Tidal, de streamingdienst van Jay-Z, en Soundcloud te kopen. Ook zou het plan om een eigen tv-streamingdienst te beginnen op tafel hebben gelegen. Verder beschrijven de journalisten de moeilijke start van Spotify op de Amerikaanse markt en hoe Daniel Ek ervan overtuigd is dat Steve Jobs hem belde om diep te kunnen in- en uitademen in de telefoon.

Bij Netflix zijn ze alvast enthousiast. 'Dit is een geweldig voorbeeld van hoe een lokaal verhaal een globale impact kan hebben', zegt Tesha Crawford, verantwoordelijk voor Noord-Europese Netflix-series, in een persbericht. Regisseur Per-Olav Sørensen noemt de ontstaansgeschiedenis van Spotify 'een modern sprookje'. Al mag u daar uiteraard zelf over oordelen als de reeks uitkomt. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.