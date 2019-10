Netflix wil dit jaar nog 2 miljard dollar ophalen bij obligatiebeleggers. Dat meldde de streamingmogol maandagavond. Dat geld komt nog eens bovenop de 12,5 miljard dollar schulden die het bedrijf nu al heeft.

Het blijft financieel goed gaan met Netflix, raakte vorige week al bekend. Na een terugval haalde het bedrijf in het derde kwartaal 5,2 miljard dollar omzet binnen en 6,8 miljoen nieuwe abonnees. Netflix maakt boekhoudkundig gezien ook winst, alleen steekt de koning van het bingewatchen zich daar steeds dieper voor in de schulden. Zo kondigde het bedrijf maandag nog aan dat het 2 miljard dollar wil ophalen via obligaties. Samen met de vorige kapitaalrondes klokt Netflix af op 14,5 miljard dollar aan schulden.

Dat geld gaat, uiteraard, naar de aankoop en vooral de productie van nieuwe content. Alleen al dit jaar pompt Netflix daar 15 miljard dollar in, een bedrag dat allerminst gedekt wordt door de 158 miljoen Netflix-abonnees. Niettemin zijn al die nieuwe programma's nodig voor Netflix om de streamingoorlog te winnen die zich aandient. Binnen twee weken lanceert Apple zijn streamingdienst aan de bodemprijs van vijf dollar per maand. Nog eens twee weken daarna volgt Disney+, dat ook al goedkoper is dat Netflix. Ook AT&T (Warner Media) en Comcast (NBC Universal) liggen op vinkenslag en reiken de hand naar de comakijker.

CEO Reed Hastings belooft zijn aandeelhouders in een brief wel betere tijden. 'Met onze snel groeiende omzet en toenemende winstmarge, gaan we in staat zijn meer series intern te financieren', denkt hij. 'We rekenen op een verbetering van de cashflow in 2020.'