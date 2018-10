Netflix kondigt nieuwe bewerking van The Chronicles of Narnia aan

Netflix gaat aan de slag met De Kronieken van Narnia, de fantasyboekenreeks van C.S. Lewis. Dat heeft het bedrijf zelf aangekondigd op sociale media. Wat ze er precies mee gaan doen - met andere woorden: of het een serie of een film(reeks) wordt - is niet duidelijk.

'De Kronieken van Narnia hebben hun weerklank gevonden bij generaties lezers van over de hele wereld', zegt Ted Sarandos, verantwoordelijk voor de content bij Netflix, in een persbericht. 'Families vielen als een blok voor personages als Aslan en de hele wereld van Narnia. Wij willen dat de volgende jaren een thuis geven.'

Het is niet de eerste keer dat de Narniaverhalen worden verfilmd. Disney bracht in de jaren 2000 twee films uit The Lion, the Witch and the Wardrobe en Prince Caspian. 20th Century Fox maakte het derde deel, The Voyage of the Dawn Treader. Nu heeft Netflix naar eigen zeggen de rechten op alle zeven de Narniaboeken in haar bezit.