Netlix heeft de productie van een serie met een homoseksueel personage geannuleerd in Turkije. De streaminggigant slaagde er niet in om de goedkeuring van de overheid voor het filmen te verkrijgen. Dat meldde de scenarioschrijver van de serie.

Screenwriter Ece Yörenc bevestigde dat de serie 'If Only' was geannuleerd. "Omdat het een homoseksueel personage had, werd er geen toestemming gegeven voor de serie en dat is erg eng voor de toekomst", vertelde Yörenc aan cultureel nieuwsblad Altyazi Fasikul.

Volgens Fasikul weigerde Netflix in te gaan op een verzoek van de Turkse Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) om het homoseksuele personage uit het script te verwijderen, waarbij ze ervoor kozen het project te annuleren in plaats van de censuur te accepteren. Netflix bevestigde noch ontkende de pogingen om de geannuleerde reeks te censureren. "We blijven diep gehecht aan onze abonnees en de creatieve gemeenschap in Turkije", zei het streaming platform in een verklaring.

Controverse

De controverse komt op een moment dat ambtenaren en media die dicht bij de Turkse regering staan de anti-LGBT opmerkingen opvoeren. In april legde het hoofd van de Directie Religieuze Zaken, Ali Erbas, een verband tussen homoseksualiteit en ziekte.

Turkije is een van de weinige moslimlanden waar homoseksualiteit niet wettelijk wordt bestraft. Aan de andere kant zijn homofobie en transfobie wijdverbreid en maken LGBT-verenigingen regelmatig melding van mishandeling en discriminatie. Ook de Istanbul Pride March, die vroeger enkele duizenden mensen samenbracht, is sinds enkele jaren verboden.

