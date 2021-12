De meest frequente bijrol van 2021.

Kitty in Glad ijs

Eigenlijk was Kitty de eerste echte rol van Jennifer Heylen: de komische Kempische western over de roomijsfabrikant Phil Frisco die wordt ontvoerd door Koen De Bouw met een nektapijt werd al in 2018 opgenomen, maar verscheen pas dit jaar op Streamz.

Verschillende rollen in Loslopend wild

Mocht het u nog niet zijn opgevallen: Heylen bewees dit jaar behoorlijk geestig te zijn. Zo ook in het vijfde seizoen van Loslopend wild, het populaire sketchprogramma over dagdagelijkse beslommeringen.

Verschillende rollen in De ideale wereld

Misschien zag u de actrice opduiken in een sketch van De ideale wereld. Die over Srry bijvoorbeeld, een fictief bedrijf gespecialiseerd in 'creative social damage control content online', oftewel het begeleiden van BV's die zich voor iets moeten excuseren.

Natasja in Dealer

Voor zijn debuutfilm schakelde Jeroen Perceval Heylen in voor de rol van Natasja, een vrouw die al eens graag feest en schuurt met Ben Segers.

Zichzelf in De slimste mens ter wereld

Vorig jaar was ze zelf kandidaat en verpulverde ze het record van de hoogste score ooit, dit jaar mag ze zich in de juryzetels nestelen om de quiz te becommentariëren en grapjes te maken over de leeftijd van Erik Van Looy. (Al haalde ze haar competitieve kant nog eens boven voor het VTM-programma Popquiz.)

In Popquiz

Tine in F*** You Very, Very Much

Veel weten we niet over Tine, behalve dat ze in dezelfde tandartspraktijk als Jonas Geirnaert werkt en een zwak heeft voor mannen die een combinatie van Bruce Willis en Koen Geens zijn. Een héél vreemde karaktertrek.

Birgit in Mijn slechtste beste vriendin

Heylen vervoegde de cast van de fictiereeks als Birgit, een ietwat opdringerige weervrouw met een hardnekkige obsessie voor Frank Deboosere en Clara Cleymans. Het derde seizoen is alvast in de maak.

Justine in Grond

Justine van de strafuitvoeringsrechtbank moet erop toezien dat Brahim zich na zijn gevangenisstraf opnieuw integreert in de maatschappij en aan een job geraakt, bijvoorbeeld bij een plaatselijke begrafenisonderneming.

Jennifer in Storm Lara

Het zou best kunnen dat haar rolletje in de Streamz-reeks u ontgaan was: Heylen komt namelijk niet in beeld, maar is enkel te horen als een van de bellers in het radioprogramma van Ella Leyers.

