Paul Baeten, schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, de novelle Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Vaccinaties niet vanaf dag één verplichten, was de grootste politieke fout sinds de introductie van de walgelijke term 'fluohesje'. Overigens wél verplicht, zo'n fluohesje in je auto. Waar je ook verplicht BIV en verkeersbelasting op moet betalen. Alsook verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Grappige term, je zou haast geloven dat ik hem opzettelijk laat vallen. Lol! Nee, maar de gekste dingen zijn verplicht. Walen en Brusselaars weten dat niet, maar in Vlaanderen is het bijvoorbeeld ook verplicht om korte broeken te dragen tussen maart en oktober. Terwijl niemand dat leuk vindt! Och mes amis, dat is het Vlaanderen van de N-VA: sparen, werken, ondernemen en lelijke kleren dragen zodat de bevolking niet te fel meer aangroeit. Maar goed, het vaccin werd dus niet verplicht om mensen die stijf staan van de verplichtingen niks te verplichten en hen te belasten met de zwaarste last die je een gemiddelde mens kan aandoen: zelf keuzes maken. Ik snap niet waarom mensen geen vaccin zouden nemen, maar dat is geen argument: ik snap ook niet waarom mensen die gistende koude havermout eten als ontbijt of waarom padellen aka het witte basketten een hype werd. Of waarom Sven Ornelis geen wijn uitbrengt en die Wijn Ornelis noemt - ah nee, sorry, dat laatste is wel gebeurd. Google it. Iets in je mond krijgen dat Ornelis heet, hopelijk is er een markt voor! Ik snap wel heel goed waarom mensen de overheid niet meer vertrouwen. Dus als het vaccin gezien wordt als een verlengstuk of middel van de overheid, dan begrijp ik de terughoudendheid. Neem gewoon al eens die twee criminelen die vrij mochten nadat ze een oudere man, fan van een andere sportploeg dan zij, halfdood klopten, ergens op een parking. Of het feit dat we amper een klimaatplan klaarkregen voor dat zeikfest in Glasgow, ondanks een arsenaal van exact 238 ministers van Klimaat, Energie en Andere Bijzaken die Niemand Wilde Doen. Ik snap het wantrouwen. Ik snap de boosheid. Het enige wat ik soms niet snap, is hoe in sommige ontwikkelingslanden zoals de Verenigde Staten niet alles gewoon in de fik wordt gestoken wanneer moordenaar Kyle Rittenhouse doodleuk vrijuit gaat nadat hij met een machinegeweer wat mensen is gaan afschieten. Enkel al voor dat kapsel had die gestoorde klojo 20 jaar moeten krijgen. Gezien de kritieke omstandigheden, de bijgaande stress en de voortdurend door media en politiek aangewakkerde maatschappelijke tegenstellingen gaat alles er eigenlijk nog redelijk rustig aan toe. Alleen raar dat het vaccin daar slachtoffer van werd. En door sommigen op walgelijke wijze wordt misbruikt. Toppunt daarvan: de vergelijkingen tussen de antivaxers en de Joden tijdens het nazisme. In Frankrijk, land van Wijn zonder Ornelis, was het al zo ver deze zomer. Nu doet intellectueel Nederland onder leiding van überkwal Thierry Baudet ook mee en in België heb je ook altijd die groep verloren gevallen die maar niet kunnen kiezen tussen een dagje in de neus peuteren of naast Dries gaan lopen in een parade tegen de foute vijand. Neem het vaccin, dan kunnen we ons gezonder verzetten tegen de echte onrechten.