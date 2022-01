Sportcommentator Michel Wuyts (65) blijft ook na zijn pensioen actief in en rond het wielrennen. Vanaf 1 februari wordt hij een van de vaste wielergezichten bij Het Laatste Nieuws, HLN.be, VTM en VTM NIEUWS.

Dat meldt DPG Media maandagochtend.

Voor de wielercommentator is zijn verplicht pensioen bij de openbare omroep dan toch geen eindpunt. 'Ik voel het nieuwe wielerseizoen al kriebelen, en ben klaar om er - met de ervaring die ik heb - opnieuw in te vliegen. Ik had altijd al gehoopt om die ervaring nog langer te kunnen inzetten. Dat kan nu, en daar ben ik blij om', aldus Wuyts.

'Van bij het eerste gesprek dat we met Michel hadden over een samenwerking, bleek al snel dat we op één lijn zitten. We zien dan ook voor hem een belangrijke nieuwe rol weggelegd als wielergezicht en -analist op onze redacties', bevestigt Michiel Ameloot, hoofdredacteur VTM NIEUWS / Online Video / Sport bij DPG Media.

Met Milaan-San Remo zal Wuyts op VTM het wielerseizoen kunnen aftrappen in zijn vertrouwde commentaarcabine, en tijdens de Ronde van Lombardije kan hij dat internationale wegseizoen ook weer afsluiten. Daarnaast zal hij de acht Ethias-crossen - klassiekers in het veldrijden - van commentaar voorzien.

De redactie van VTM NIEUWS zal ook een beroep doen op Wuyts' ervaring en inzichten in de aanloop naar de wielerwedstrijden, en hem inzetten als analist om terug te blikken op die belangrijke koersen.

Wuyts zal ook prominent te horen zijn in de wielerpodcasts van Stijn Vlaeminck op HLN.be. Op de grote momenten van het wielerseizoen wordt hij bovendien een van de vaste gezichten in Het Laatste Nieuws en bij HLN Live.

