Televisiemaker Mark Uytterhoeven, onder meer bekend van 'Alles kan beter', zal maandagavond voor het eerst te zien zijn in de nieuwe reeks 'Opa' op Ketnet'.

In korte filmpjes brengt hij absurde en grappige verhalen voor kinderen en (groot)ouders met een knipoog naar 'Morgen Maandag'. Dat heeft Ketnet maandag gemeld in een persbericht.

Tijdens de lockdown ruimde Uytterhoeven zijn tv-archief op en vond er het trolletje terug dat in 1993 de hoofdrol speelde in de rubriek 'Kinderspel' van het populaire programma 'Morgen Maandag', klinkt het. Omdat hij zijn kleinkinderen niet kon opvangen, gebruikte hij hetzelfde format om de afgelopen coronaperiode een dagelijks clipje te maken voor hen.

Hij speurde het internet af, op zoek naar onder meer tweedehands trollen, paardjes, barbies, een racebaan, minimeubels en speelgoedfruit. Hij verzamelde zo een resem rekwisieten die een rol in zijn absurde fantasiewereld spelen.

'Opa' is vanaf vandaag/maandag omstreeks 19.55 uur te zien op Ketnet, Ketnet.be, VRT NU en in de Ketnet-app.

