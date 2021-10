In de nieuwe Netflixreeks Maid wordt de hoofdrol gespeeld door Margaret Qualley, dochter van actrice Andie MacDowell en lang niet het enige 'kind van' dat tegenwoordig het mooie weer maakt in Hollywood. Hebben deze actrices hun succes aan talent of afkomst te danken? Wie neemt de wisselbeker Viktor Verhulst mee naar huis?



...

Margaret Qualley Dochter van Andie MacDowell en Paul Qualley Dook eerder op in de film Palo Alto (2013) van Gia Coppola, een perfecte casestudy voor het nepotismeprobleem in Hollywood. De hoofdrollen in dit debuut van Francis Ford Coppola's kleindochter werden vertolkt door Emma Roberts (nichtje van Julia) en Jack Kilmer (zoon van Val). En het was dus het acteerdebuut van Margaret Qualley, dochter van actrice Andie MacDowell en voormalig model Paul Qualley. Daarna liet ze zich ook opmerken in tv-series als The Leftovers en Fosse/Verdon. 2021 lijkt het jaar van Qualley te worden, met hoofdrollen in de film My Salinger Year en in Maid, een reeks van Margot Robbies productiebedrijf LuckyChap Entertainment die deze week op Netflix verschijnt. In die laatste speelt ze een alleenstaande moeder die als onderbetaalde poetsvrouw voor de rijken het hoofd boven water probeert te houden, de perfecte rol om te bewijzen dat ze meer is dan het kind van MacDowell, die dankzij Groundhog Day (1993) en Four Weddings and a Funeral (1994) een van de bekendste actrices van de nineties werd. In Maid speelt MacDowell overigens de moeder van Qualley. Victor Verhulst-factor 7/10 Maya Hawke Dochter van Uma Thurman en Ethan Hawke Dook eerder op in Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood (2019), van waar ze ook Margaret Qualley kent. En Rumer Willis (dochter van Bruce Willis en Demi Moore). En Harley Quinn Smith (dochter van regisseur-acteur Kevin Smith). Dat zijn maar enkele van de vele knipogen in de film naar Tinseltown, maar in het geval van Hawke speelt er méér: haar mama Uma Thurman speelde eerder mee in Pulp Fiction en Kill Bill en wordt door QT - niet altijd tot haar genoegen - zijn muze genoemd. Het jaar daarop had Maya een gastrol in de bij ons nog niet uitgezonden reeks The Good Lord Bird, aan de zijde van haar vader Ethan Hawke. U kent haar vooral als Robin uit seizoen 3 van Stranger Things, waarin ze liet zien dat ze niet alleen haar ouders adresboekje heeft meegekregen. De folky debuutplaat Blush (2020) bewees dat ze met haar veelzijdige talent ook zonder bekende familienaam de juiste deuren open zou hebben gekregen. Al had ze dan wellicht iets harder moeten beuken. Victor Verhulst-factor 6/10 Sosie Bacon Dochter van Kyra Sedgwick en Kevin Bacon Dook eerder op inLoverboy (2005), een door haar vader Kevin Bacon geregisseerde film, waarin hij ook zichzelf, zijn vrouw Kyra Sedgwick en hun zoon Travis castte. Dochter Sosie maakte indruk en was vier jaar later te zien in een aantal episodes van The Closer, een politiereeks waarvan haar moeder de ster was. Toch denken wij bij de naam Sosie Bacon niet aan de privileges die ze als kind van een befaamd acteurskoppel geniet. Wie haar aan het werk zag in de eerste twee seizoenen van 13 Reasons Why (2017-2018), Here and Now (2018) of Mare of Easttown (2021) weet dat ze een ijzersterke karakteractrice is, die met evenveel gemak een getroebleerde tiener, een verwend nest als een drugsverslaafde jonge moeder neerzet. Dat het bij de release van die laatste reeks nog altijd artikels regende die haar bijzondere familieband dachten te onthullen, bewijst dat ze nog altijd minder bekend is dan zou moeten. Het toont ook aan dat Sosie Bacon stukje bij beetje op eigen kracht naam maakt. Victor Verhulst-factor 5/10 Dylan Penn Dochter van Robin Wright en Sean Penn Dook eerder op in Elvis & Nixon (2016), een van de laatste films met Kevin Spacey (als president Nixon) voor hij in opspraak kwam voor ongewenst seksueel gedrag. De acteur bracht een groot deel van het afgelopen decennium zoek met de Netflix-hit House of Cards, waarin de echtgenote van zijn personage Frank Underwood gespeeld wordt door Dylans moeder Robin Wright. Kan toeval zijn. In elk geval nam het voormalige model Dylan Penn het acteren tot nu toe niet serieus. In een ideale wereld had u haar deze week in Flag Day kunnen zien (de release is uitgesteld), een film van Sean Penn over een jonge vrouw die grip probeert te krijgen op het misdadige verleden van haar vader. De vader wordt gespeeld door Penn zelf, dochter Dylan neemt de vrouwelijke hoofdrol voor haar rekening, meteen haar eerste grote rol. Haar prestatie wordt alvast alom bejubeld. Blijkbaar heeft Dylan meer dan wat ook de star quality van haar ouders geërfd. Victor Verhulst-factor 8/10 Zoë Kravitz Dochter van Lisa Bonet en Lenny Kravitz Dook eerder op in Big Little Lies (2017-2019), haar grote doorbraak, maar toen was ze al meer dan tien jaar actief als actrice en muzikante. Zoë Kravitz is de eerste om toe te geven dat haar familienaam niet in haar nadeel speelde, maar het valt op hoe afwezig haar bekende ouders in haar carrière zijn geweest. En hoe geleidelijk die is gegroeid, van bijrolletjes in lang vergeten films als No Reservations (2007) en Birds of America (2008) tot haar stek als Catwoman naast Robert Pattinson in het volgend jaar te verschijnen The Batman. Het enige wat we hebben ontdekt dat enigszins naar nepotisme ruikt, is haar rol in de videoclip voor I Know (2008) van Jay-Z, met wie papa Lenny een paar jaar eerder had samengewerkt. Maar ze acteert een stuk beter dan haar vader. Victor Verhulst-factor 4/10