De zenders Eén, VTM, La Une en RTL-TVI zenden op kerstavond samen een liveprogramma uit, Kerst met 11 miljoen. In het programma komt er onder meer een herdenkingsmoment voor alle corona-slachtoffers en zullen Belgische artiesten, onder wie Lous and the Yakuza en Hooverphonic, optreden op unieke locaties.

Het programma maakt deel uit van 'België. Eigenzinnig fenomenaal', een campagne van de federale overheid om het imago van ons land een boost te geven, zowel in België zelf als in het buitenland.

Onder meer Hooverphonic, Clouseau, Axelle Red, Lous and the Yakuza en Scala zullen in het programma optreden. Dat doen ze op verschillende locaties, verspreid over het hele land.

Er zal ook een ingetogen herdenkingsmoment gehouden worden voor de vele mensen die het voorbije jaar gestorven zijn door corona. Daarnaast is er plaats voor getuigenissen van mensen die in volle coronacrisis het land draaiende hebben gehouden of zich voor anderen hebben ingezet. Na de uitzending zal koning Filip zijn kersttoespraak houden.

De organisatoren willen een boodschap van 'hoop, licht en verbondenheid' brengen. Ze roepen iedereen op om op kerstavond een kaarsje aan te steken om mensen te bedanken en te gedenken.

Kerst met 11 miljoen wordt op 24 december uitgezonden tussen 18 en 19 uur. Op Eén zal Danira Boukhriss Terkessidis het programma presenteren, op VTM is Cathérine Moerkerke van dienst. (Belga)

Het programma maakt deel uit van 'België. Eigenzinnig fenomenaal', een campagne van de federale overheid om het imago van ons land een boost te geven, zowel in België zelf als in het buitenland. Onder meer Hooverphonic, Clouseau, Axelle Red, Lous and the Yakuza en Scala zullen in het programma optreden. Dat doen ze op verschillende locaties, verspreid over het hele land. Er zal ook een ingetogen herdenkingsmoment gehouden worden voor de vele mensen die het voorbije jaar gestorven zijn door corona. Daarnaast is er plaats voor getuigenissen van mensen die in volle coronacrisis het land draaiende hebben gehouden of zich voor anderen hebben ingezet. Na de uitzending zal koning Filip zijn kersttoespraak houden. De organisatoren willen een boodschap van 'hoop, licht en verbondenheid' brengen. Ze roepen iedereen op om op kerstavond een kaarsje aan te steken om mensen te bedanken en te gedenken.Kerst met 11 miljoen wordt op 24 december uitgezonden tussen 18 en 19 uur. Op Eén zal Danira Boukhriss Terkessidis het programma presenteren, op VTM is Cathérine Moerkerke van dienst. (Belga)