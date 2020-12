Maar liefst 2.002.000 kijkers hebben maandag afgestemd op Eén voor het laatste Journaal met Martine Tanghe. Dat blijkt uit (voorlopige) cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Het vorige record dateert van 27 maart dit jaar met 1.750.000 kijkers.

Van koning Filip over Herman Van Rompuy tot Björn Soenens: met pakkende getuigenissen en reportages nam de openbare omroep maandagavond afscheid van Martine Tanghe (65), die na 42 jaar als journalist en nieuwsanker bij de VRT met pensioen gaat.

Ook tv-kijkend Vlaanderen zal haar duidelijk missen. Exact 2.002.000 mensen keken naar haar laatste Journaal. 'Daarmee wordt het vorige record, 1,75 miljoen tijdens de eerste lockdown, ruimschoots overschreden', zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. 'Het afscheid leefde duidelijk bij heel veel mensen. Het Journaal is dit jaar een heel vertrouwde plek gebleken voor nieuws op moeilijke momenten. Tijdens de coronacrisis zijn al heel wat records verbroken.'

Wie Martine Tanghe wil bedanken, kan dat doen via vrt.be en klikken op het artikel 'Bedankt Martine'. Al meer dan 2.300 fans lieten er een boodschap achter. (Belga)

Van koning Filip over Herman Van Rompuy tot Björn Soenens: met pakkende getuigenissen en reportages nam de openbare omroep maandagavond afscheid van Martine Tanghe (65), die na 42 jaar als journalist en nieuwsanker bij de VRT met pensioen gaat. Ook tv-kijkend Vlaanderen zal haar duidelijk missen. Exact 2.002.000 mensen keken naar haar laatste Journaal. 'Daarmee wordt het vorige record, 1,75 miljoen tijdens de eerste lockdown, ruimschoots overschreden', zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. 'Het afscheid leefde duidelijk bij heel veel mensen. Het Journaal is dit jaar een heel vertrouwde plek gebleken voor nieuws op moeilijke momenten. Tijdens de coronacrisis zijn al heel wat records verbroken.' Wie Martine Tanghe wil bedanken, kan dat doen via vrt.be en klikken op het artikel 'Bedankt Martine'. Al meer dan 2.300 fans lieten er een boodschap achter. (Belga)