3 star star star star star

Van serveerster tot congreslid: Netflix toont de weg die de Amerikaanse Democrate Alexandria Ocasio-Cortez heeft afgelegd.

De dag dat Alexandria Ocasio-Cortez van New York naar Washington verhuisde, werd ze een begrip. Van serveerster in een taco- en burritobar in Queens schopte ze het tot Congreslid, een van de jongste ooit. Het klinkt als de verwezenlijking van de Amerikaanse droom, een beeld waar iedere Amerikaan die met het bestaan worstelt zich aan vastklampt en optrekt. Maar het verhaal van Ocasio-Cortez - ondertussen gemeenzaam bekend als AOC - legde ook de vinger op een stinkende wonde in de Amerikaanse samenleving: iedereen mag er dan op papier gelijk zijn, het gaat altijd sneller als je je weg omhoog kunt kopen.

...