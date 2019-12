Anderhalve maand toerde Xander De Rycke met zijn tv- en filmjaaroverzicht Houdt het voor bekeken, nu lost hij de hele voorstelling gratis op YouTube: 'In West-Vlaanderen lag de show het moeilijkst.'

Ook in de vierde editie van zijn conferencetournee Houdt het voor bekeken, vanaf deze week te zien op YouTube, steekt comedian Xander De Rycke de draak met het Vlaamse medialandschap. Al klonken bepaalde grapjes in sommige culturele centra nog iets pijnlijker dan in andere.

Xander De Rycke: In het begin van de show bespreek ik Niet schieten, de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel. Niet de beste binnenkomer als je twee keer in Aalst speelt. Daar komt nog bij dat ik lach met Jonas Van Geel en zijn casting als David Van de Steen, een van de overlevenden van de aanslag, maar David is natuurlijk ook een echte mens die rondloopt in Aalst en misschien vrienden of familie in het publiek heeft zitten.

Ik vermoed dat je grappen over Niels Destadsbader dan weer niet zo geweldig werden geapprecieerd in de Westhoek.

De Rycke: In West-Vlaanderen lag de show het moeilijkst, ja, maar dat heeft niet zoveel met Niels te maken. De reflex van vele mensen is sympathie. 'Maar dat is toch geen slechte jongen?' Of: 'Die doet toch niks verkeerd?' Ja, dan ben ik gewoon de kwade meneer die staat af te breken wat zij leuk vinden.

Twee jaar geleden liet je stof opwaaien met een grap over een kokhalzende James Cooke. Met welke mop zorg je dit jaar voor beroering?

De Rycke: Iedereen vreest dat ik een proces aan mijn been zal krijgen omdat ik een Dutroux-biopic voorstel met Guy Van Sande in de hoofdrol en muziek van Niels Destadsbader. Maar dat zal wel meevallen. Niels vond tot nu toe alle shows grappig en Van Sande is veroordeeld, dus hij kan op zijn hoofd gaan staan.

Wat staat er nu al in je lijstje voor de volgende editie?

De Rycke: De strijd tussen Telenet en DPG Media, het moederbedrijf van VTM en Het Laatste Nieuws dat stilaan de Disney van de Aldi aan het worden is. De transfer van Karen Damen naar VTM. En Wat een dag (de VTM-talkshow van Davy Parmentier, nvdr.), uiteraard. Zodra ik hoorde dat die proefaflevering onverwacht online stond, heb ik ze bekeken én geript, omdat ik wist dat ze snel zou verdwijnen.