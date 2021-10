De Ketnetreeks Tekens van leven heeft de International Emmy Kids Award in de categorie Factual & Entertainment gewonnen. Dat meldt de VRT.

Tekens van leven vertelt de verhalen van kinderen met een bijzonder litteken. Ze zijn gemerkt voor het leven door iets uit het verleden. In de tv-reeks komen zestien kinderen aan bod met elk hun eigen verhaal. Aan de hand van hun litteken vertellen de kinderen hoe dit 'teken van leven' hun leven tekent en kleurt.

'Naast fictie zet Ketnet al jaren in op non-fictieprogramma's waar de verhalen van de kinderen en de kinderen zelf centraal staan. Tekens van leven is daar een heel mooi voorbeeld van', reageert netmanager Annemie Gulickx. 'We zijn heel blij dat een internationale jury de sterkte en schoonheid van het programma heeft gezien.'

Ketnet won in 2019 al een International Emmy Kids Award voor het programma Nachtraven.

