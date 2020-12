De Vlamingen genoten met volle teugen van de FC De Kampioenen kerstspecial die op kerstdag te zien was bij Eén. In totaal keken er al ruim 2,2 miljoen mensen naar de aflevering. Daarmee is het het meest bekeken tv-programma van 2020, meldt de VRT.

Met het uitgesteld kijken tot nog toe meegeteld, keken er al 2.283.418 Vlamingen naar de kerstspecial. Het vorige jaarrecord stond op naam van het VTM-programma 'The Masked Singer', dat tijdens de finale kon rekenen op ongeveer 2,1 miljoen kijkers. De herhaling van de kerstspecial, op zondag 27 december, was nog eens goed voor gemiddeld 370.281 kijkers. Daarmee haalde het programma een marktaandeel van 66,3 procent.

Met deze cijfers is de kerstspecial niet alleen het meest bekeken programma van 2020. De FC De Kampioenen special komt ook met zekerheid in de officiële toplijst van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) van best bekeken programma's ooit. Qua kijkcijfers moeten ze enkel de Rode Duivels laten voorgaan.

