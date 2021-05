Met het moordmysterie The Flight Attendant laat Kaley Cuoco haar Big Bang Theory-jaren achter zich. Dat doet ze in ware Penny-stijl.

Cassie Bowden, Cuoco's rol in The Flight Attendant, is een stewardess die passagiers tussen het flirten en bedienen door vertelt wat ze bij een noodlanding moeten doen. In de figuurlijke zin zijn zware crashes Cassie overigens al te vertrouwd. Of ze nu een tussenstop maakt in Italië of Zuid-Korea: steevast zuipt de New Yorkse flight attendant zich te pletter om daarna ergens een kamer te delen met mannen die ze in businessclass is tegengekomen. En wanneer ze on the job drinkt, duikt ze gewoon in volle vlucht met iemand het toilet in. Het is tijdens zo'n mile high-meeting dat ze ene Alex (Michiel Huisman) ontmoet, een knappe zakenman met een voorliefde voor Russische literatuur die in Bangkok een klusje moet klaren. Na een betoverende nacht in de Thaise hoofdstad wordt Cassie wakker met een bonzend hoofd én het bloederige lijk van Alex naast zich. In paniek poetst ze de plaats delict en vlucht ze. Het is nog maar een slechte keuze. *** Het brokkenparcours van Cassie doet onvermijdelijk denken aan Penny, de aspirant-actrice die Kaley Cuoco jarenlang in de razend populaire sitcom The Big Bang Theory vertolkte. Penny was daarin de losbandige girl next door die onder invloed van wijn - het internet is er nog niet uit of ze al dan niet een drankprobleem had - een brokkenparcours reed. Maar hoeveel zatte blunders haar personages op het scherm ook maken, achter de schermen lijkt Cuoco net een neus voor nuchtere beslissingen te hebben. Zo startte de actrice in 2017 haar eigen productiebedrijf - Yes, Norman Productions - en ging ze zelf actief op zoek naar interessante projecten om zich na haar sitcomsucces helemaal op te werpen. Zo'n gigahit als The Big Bang Theory komt immers niet iedereen te boven. (Iemand haar costerren Johnny 'Leonard' Galecki of Simon 'Howard' Helberg onlangs nog gezien?) Intussen heeft Cuoco's bedrijf al twee gesmaakte seizoenen van Harley Quinn gecoproduceerd, de animatiereeks over het schurkenliefje van de Joker. Cuoco geeft daarin zelf stem aan het titelpersonage. En eind vorig jaar kwam daar in de VS The Flight Attendant bij, een achtdelige comedy-dramareeks gebaseerd op Chris Bohjalians gelijknamige thriller uit 2018. Op zich lijkt de serie een safe choice. Zo vertoont deze HBO Max Original verschillende gelijkenissen met de succesformule van The Girl on the Train, over een verslaafde vrouw die in een moordmysterie verwikkeld raakt. Ook The Flight Attendant drijft op een onbetrouwbare verteller die de gaten in haar geheugen vult door stukje per stukje te achterhalen wat er op die fatale zatte avond is gebeurd. Heeft zij Alex zelf van kant gemaakt? Was er een triootje aan de gang en is de dader er daarna tussenuit geknepen? Dat moet ze uitzoeken tussen haar deliriums, flashbacks, professionele en familiale verplichtingen door. Vóór de FBI erachter komt. Maar The Flight Attendant is gelukkig géén Girl on the Plane. Er zijn al genoeg sensationele stationsromannetjes doodserieus verfilmd alsof het om wereldliteratuur gaat die de kern van de dronken condition humaine blootlegt. Hier geen gespannen sfeer, grimmige soundtrack en opgeklopte psychologisering die je in dit soort thrillers vaak ziet. Je zult tevergeefs zoeken naar het sérieux waarin een reeks als pakweg Big Little Lies een moordmysterie onderdompelt. (Toen Cuoco de rechten kocht op The Flight Attendant was ze er trouwens beducht voor dat Reese Witherspoon, drijvende kracht achter Big Little Lies, haar voor zou zijn.) De eerste episodes zijn gefilmd door Susanna Fogel (The Spy Who Dumped Me), die met splitscreens, flitsende shots en glossy beelden de toon speels houdt. De soundtrack - niet geheel verwonderlijk met Whams Wake Me Up before You Go-Go - is tongue in cheek. Voeg daar nog de fijne acteerprestaties van Cuoco, Huisman en Girls-actrice Zosia Mamet bij en je hebt een luchtige misdaadreeks die als onversneden pulp aanvoelt, een onbeschaamd guilty pleasure dat je als kijker alle vliegangst en schaamte ontneemt. Dat gevoel was er overigens duidelijk ook op de set. Mamet vertelde aan Variety hoe de assistent-regisseur op haar en Cuoco, beiden paardenliefhebbers, vitte: 'Willen jullie er even aan denken dat we hier een tv-reeks draaien? Je kunt elkaar niet de hele tijd paardenvideo's tonen.' The Flight Attendant is meer dan een in drank en depressie gedoopt verhaal over een verknipte stewardess die wakker wordt naast het lijk van haar scharrel, meer dan een opgeboende whodunit, meer The Devil Wears Prada dan The Undoing. En een slimme carrièrezet van Cuoco. De reeks was oorspronkelijk overigens aangekondigd als een one-off. Ondertussen komt er in elk geval een tweede seizoen. We have lift-off!