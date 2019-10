Op 11 oktober, volgende vrijdag dus, gaat de nieuwe radiozender Willy van start. Onder anderen Sofie Engelen en tv-maker Tim Van Aelst gaan achter de microfoon zitten.

Op 11 oktober, volgende vrijdag dus, gaat de nieuwe radiozender Willy van start. Dat raakte dinsdag bekend. Willy, zo was al langer geweten, is gericht op gitaarmuziek. Enkel op vrijdag zullen presentatoren te horen zijn, maar ook daar is gekozen voor deskundige rockliefhebbers.

Zo krijgt Sofie Engelen, ex-Studio Brusselpresentatrice en de helft van metal-dj-duo Goe vur in den Otto, het ochtendblok. Er kruipen ook enkele muzikanten voor het eerst achter de radiomicrofoon. Naast Stijn Meuris en Cedric Maes, gitarist van The Sore Losers, is ook Ruben Block van de partij, die pas nog een pauze aankondigde voor zijn band Triggerfinger.

Daarnaast zijn er programma's voor komiek Iwein Segers en tv-maker Tim Van Aelst, die zich vooral wil concentreren op de muziek die hij in zijn tv-programma's gebruikt. De enige relatief witte raaf is Annelies Orye, program manager digitale journalistiek van het interne opleidingsorgaan van DPG Media, het bedrijf achter Willy dat ook onder meer VTM, Qmusic, Q2 en Het Laatste Nieuws onder zijn vleugels heeft.