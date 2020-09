Alle steekhoudende formats voor talentenjachten bestaan al, en dus moeten makers compleet van de pot gerukte niches verzinnen.

Deze week gaat op VTM het eerste seizoen van The Masked Singer van start. In die ietwat chaotische zangwedstrijd hijsen acht BV's zich in de extravagantste kostuums en nemen ze het anoniem tegen elkaar op. Intussen mogen jury, kijkers en presentatoren Niels Destadsbader en Julie Van den Steen wekenlang speculeren over wie er in die pakken zou kunnen zitten op basis van hun vocale capaciteiten. Pas wanneer de kandidaat wordt weggestemd, ontdoet die zich van het masker. Passeren onder meer de revue in de Vlaamse versie: een roze aap, een libelle, een pluizige wolf en een duiker. Vijf jaar geleden debuteerde het format op de Zuid-Koreaanse televisie onder de titel King of Mask Singer. Om onduidelijke redenen nam Ryan Reynolds daar twee jaar geleden deel aan de competitie en zong hij verkleed als eenhoorn Tomorrow uit Annie. Dat was raar. Intussen is The Masked Singer ondanks de slechte kritieken uitgegroeid tot een internationale hit die aan meer dan twintig landen is verkocht. In zekere zin is de show dan ook het logische vervolg op The Voice, X Factor en Idool: alle steekhoudende formats bestaan al, en dus moeten makers compleet van de pot gerukte niches verzinnen. Dat levert hallucinante beelden op. Skin van Skunk Anansie die als eend met korset Like a Virgin zingt. Seal die verkleed als luipaard Don't Cha van The Pussycat Dolls covert. Joey van NSync die Livin' la Vida Loca brengt in een angstaanjagend konijnenkostuum, geïnspireerd op Donnie Darko en Edward Scissorhands. T-Pain, wiens stem compleet onherkenbaar blijkt te zijn zonder autotune, die als eenogig monster de winst binnenhaalt. Sarah Palin die Baby Got Back rapt. The Masked Singer balanceert voortdurend op de grens tussen een uit de hand gelopen karaokeavond en een chaotische koortsdroom en lijkt dat ook te beseffen. 'Alsof David Cronenberg acid heeft gegeven aan The Voice', schreef The New Yorker. Of zoals een twitteraar het samenvatte: 'The Masked Singer is misschien wel de slechtste en meest trashy tv ooit gemaakt en als je denkt dat ik anderhalf uur van mijn leven ga verspillen om erachter te komen welke B-ster er onder het monstermasker zit, heb je helemaal gelijk.' - Volgens furry-expert Patch O'Furr heeft The Masked Singer heel wat te bieden voor furries (mensen met een bijzondere interesse in antropomorfe dieren) maar is de climax een behoorlijke afknapper. 'Dat het publiek wil dat de deelnemers hun hoofd eraf halen, is een groot probleem voor ons', liet hij weten aan Vulture. 'Dat hoort privé te zijn.'- Fox kondigde eerder dit jaar The Masked Dancer aan, hetzelfde concept maar dan met dansers in plaats van zangers. Dus ja, het kan nog absurder. - Het zijn trouwens niet altijd dierenkostuums. Zo mocht de Amerikaanse kunstschaatser Johnny Weir opdraven als een ei. Een ei met een glitterkostuum, welteverstaan.