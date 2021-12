Intensivist en professor Geert Meyfroidt mag zich een jaar lang 'De Slimste Mens Ter Wereld' noemen, na zijn overwinning in de finale van het gelijknamige Play4-programma.

Intensivist en professor Geert Meyfroidt mag zich een jaar lang 'De Slimste Mens Ter Wereld' noemen, na zijn overwinning in de finale van het gelijknamige Play4-programma. Meyfroidt klopte de Nederlandse zangeres Merol in de finale. Presentator en cabaretier Arjen Lubach, nog een noorderbuur, werd derde.

Merol, de artiestennaam van Merel Baldé, mocht als laatste terugkeren in de finaleweken nadat ze dit seizoen de meeste overwinningen (9) had behaald. Haar landgenoot Arjen Lubach en intensivist Geert Meyfroidt hadden zich al door respectievelijk vier en zes afleveringen van de finaleweken geworsteld en waren dus wat meer 'gerodeerd'.

Merol begon ook wat zenuwachtig aan de eindstrijd, maar kwam al snel op toerental. Net voor de laatste reguliere ronde was de spanning te snijden. Merol en Meyfroidt hadden allebei 249 seconden verzameld, Lubach nog net iets meer met 252 seconden.

De beeldfragmenten deden Lubach, nochtans in 2012 nog winnaar van 'De Slimste Mens Ter Wereld' in eigen land, de das om. Bij beelden van de staatsgreep in Myanmar moest hij onder meer de naam van ex-president Aung San Suu Kyi schuldig blijven en hij kon onvoldoende aanvullen bij een scène uit de film 'Promising Young Woman' om zich nog het finale duel in te spelen.

Merol begon met een stevige voorsprong aan de tweestrijd met Meyfroidt, maar de intensivist speelde die al snel helemaal weg met reeksen antwoorden over de thema's 'hoofdsteden van de G7', 'wasproducten' en 'Dostojevski'. Meyfroidt nam het roer zelfs over en speelde Merol tot op 39 luttele seconden van het einde. De zangeres kon haar zenuwen niet de baas en wist slechts één antwoord te verzinnen over kunstenaar Roy Lichtenstein. Aan de voornaam van de man had Meyfroidt voldoende om de buit binnen te halen.

Lees ook: Kerstgesprek met Geert Meyfroidt: 'Twitter is een medium van ongelofelijke zageventen geworden'

