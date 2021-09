Paul Baeten, schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Ik ken geen enkele veroordeelde pedofielenclub die elke week gratis een uur schermtijd krijgt. Buiten natuurlijk de katholieke kerk. Kan iemand eens uitleggen waarom we die creeps nog gedogen en zelfs faciliteren? We cancelen wel een rapper omdat hij twintig jaar geleden eens een foute mop maakte, maar een organisatie die kinderen misbruikt zoals McDonald's hamburgers bakt? 'Och ja... Ze doen ook goede dingen.' Waw, oké. Ik heb ook al veel goede dingen gedaan in mijn verleden, dus als ik straks die lul met zijn bladblazer onder mijn terras bij elkaar ga schoppen, dan is dat chill? Stel je een multinational voor waar er zo veel kindermisbruik is dat er jaarlijkse (tegenvallende!) rapporten over worden uitgebracht, massarechtszaken over worden aangespannen en er budgetten bestaan om slachtoffers te doen zwijgen - ik bedoel 'tegemoet te komen'. Die overleven geen week. Boycot, crash op de beurs, fini. De kerk: tweeduizend jaar, no sweat. Dit is ook een vaak gehoorde: och, dat is shit uit het verleden, ze werken eraan. En waar ergens in dat diepe inzicht over de fouten uit het verleden passen dan de misogyne en homofobe standaarden die tot en met vandaag en morgen gewoon gehandhaafd worden? Het is trouwens gewoon onwettelijk in België om jobs aan te bieden op basis van geslacht, wat de kerk de facto doet. Of aan te zetten tot haat, wat de kerk impliciet natuurlijk ook doet. En we vinden dat normaal. Wat de kerk doet, is exact het tegenovergestelde van wat doorgeslagen woke wackos doen. De ene projecteert de maatschappelijke normen van vandaag om mensen in het verleden te gaan straffen en de kerk wil mensen in het nu straffen met maatschappelijke normen uit het verleden. Beide zijn even gek en onzinnig. Maar er is nog altijd maar een van die twee bendes die kinderen misbruiken ça va vindt. En nu zullen alle dappere Jantjes in hun hoevewoning zeggen: eN dE mOsLiMs DaN? DaAr ZeGt LiNkS nOoIt IeTs OvEr. Eerst even dit: 9/11 is twintig jaar geleden. Wie nu nog niet doorheeft dat 'moslims wantrouwen' de strategie was om een paar heel smerige oorlogen een medianarratief en een wankele juridische basis te geven, die kan ik waarschijnlijk ook niet meer helpen. Persoonlijk hou ik niet van geloofsorganisaties die cryptische teksten van een paar duizend jaar geleden in een afgesloten ruimte lezen, en dat staat compleet los van hoe ze zichzelf noemen. Maar belangrijker: ik ben kritisch voor de traditie waarin ik opgroeide. Slimme moslims zullen ongetwijfeld hetzelfde doen. En wie echt gelooft dat 'de moslims het hier gaan overnemen': we mogen - voor de neutraliteit - geen hoofddoek dragen aan het onthaal van het ziekenhuis, dat intussen wel nog altijd Sint-Maarten of Heilig Hart heet. Stop met de kerk geld en mediaruimte te bieden, stop met hen in onderwijs en ziekenzorg invloed te laten uitoefenen, en vooral: start met zware straffen uit te delen. Niks ergerlijker in ons rechtssysteem dan prulstraffen voor verkrachters en kindermisbruikers. Maar hey, als de kerk het mag...