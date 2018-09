'Hoe zal ik het zeggen?' genomineerd voor International Emmy Awards

Het VTM-programma Hoe zal ik het zeggen?, gemaakt door productiehuis Shelter, maakt kans op een International Emmy Award in de categorie Non Scripted Reality. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

In het programma, gepresenteerd door comedian Jens Dendoncker, krijgen gewone Vlamingen de kans om hun boodschap voor iemand anders op een speciale manier te brengen. De Belgische show moet het onder meer opnemen tegen de Australische variant van MasterChef en een Mexicaans kookprogramma.

Het zou niet de eerste keer zijn dat het format in de prijzen valt. In april riep vakblad C21 International het programma uit tot beste nieuwe comedyformat, wat later mochten de makers twee prijzen ontvangen op het WorldMediaFestival in Hamburg. Voor productiehuis Shelter is prijzen winnen stilaan een gewoonte geworden. Benidorm Bastards en Wat als? leverden Shelter elk al een Gouden Roos en een International Emmy Award op.

Mocht Hoe zal ik het zeggen? winnen, zou het het tweede jaar op rij zijn dat een Belgisch programma scoort op de International Emmy Awards. Vorig jaar waren Callboys en Sorry voor alles genomineerd, dat laatste programma kon zijn nominatie verzilveren. Of Hoe zal ik het zeggen? dat ook kan, weten we op 19 november.